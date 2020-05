Rally di Roma: 18 PS e doppio spettacolo ad Ostia per ERC e CIR

Saranno 206 i chilometri totali delle 18 Prove Speciali che i piloti di FIA ERC e CIR andranno ad affrontare nell'edizione 2020 del Rally Di Roma Capitale.

Gli organizzatori della Motorsport Italia hanno scelto di adottare la formula vincente già vista nelle passate edizioni, mantenendo pressoché invariato il programma di quello che sarà il primo round di entrambe le serie.

Si corre sulle strade laziali da venerdì 24 luglio a domenica 26 e le iscrizioni sono già state aperte, così come avviato il nuovo sito web per la procedura di registrazione che quest'anno servirà soprattutto per regolare gli accessi ai luoghi della gara, secondo le norme da rispettare sul Coronavirus.

La base resta come negli anni scorsi il parco delle terme di Fiuggi, con spostamenti sui percorsi del frusinate.

Il rally comincerà appunto venerdì 24 luglio con le Prove Libere e la Qualifying Stage alle ore 9;00 sui 4,02km della tratta "Fumone", dopo la quale i Top15 dell'ERC potranno scegliere in che posizione partire per la Tappa 1 di gara. Successivamente tutti gli equipaggi potranno sfruttare il percorso per lo Shakedown a partire dalle ore 10;00.

Confermata la pittoresca cerimonia di apertura della manifestazione nei giardini adiacenti a Castel Sant'Angelo, fissata alle 16;00 e antipasto alla sfilata che le vetture effettueranno per le strade della Città Eterna.

I protagonisti concluderanno la giornata del raggiungendo il Lido di Ostia per la doppia SuperSpeciale sul lungomare; questa è una delle novità dell'edizione 2020 perché la prova di 1,20km (doppia per tutti), oltre che avere aggiunto una piccola sezione al totale, sarà apertura e chiusura del rally.

Sabato mattina si ricomincia alle 9;25 con la "Pico-Greci" (19,46km), seguita da "Roccasecca-Colle San Magno" (13,93km) e "Santopadre-Arpino" (21,17km). All'ora di pranzo raggruppamento al Parco Assistenza di Fiuggi per gli interventi tecnici di routine, prima di ripetere dalle ore 15;43 gli stessi percorsi, i quali restano invariati rispetto al passato.

Domenica 26 è invece la giornata più impegnativa per tutti, dato che si comincia alle 8;05 con la "Affile-Bellegra" (7,34km), proseguendo poi su "Rocca di Cave" (7,25km), "Rocca Santo Stefano" (19,70km) e "Guarcino" (11,75km). Nuova sosta tecnica in assistenza e altro passaggio dalle 12;20 sulle medesime strade, terminando nel primissimo pomeriggio in tempo per trasferirsi nuovamente ad Ostia per la doppia SuperSpeciale che andrà a concludere il tutto in serata.

Il podio è previsto per le ore 20;30, dunque con il sole che tramonterà sul Mar Tirreno.