Campedelli nell'ERC con la Volkswagen del Team MRF Tyres

Simone Campedelli nel 2021 farà il grande salto nel FIA European Rally Championship con il Team MRF Tyres.

Il romagnolo salirà a bordo di una Volkswagen Polo GTI R5 messa a punto dalla squadra che sta sviluppando le gomme indiane dal 2020, la quale punta sulla sua esperienza per continuare il lavoro iniziato da Craig Breen ed Emil Lindholm in termini di acquisizione dati l'anno scorso.

“Farò parte di una grande squadra con enormi ambizioni - afferma Campedelli - Utilizzerò la mia esperienza per i test e per cercare di ottenere il miglior risultato possibile per il Team MRF Tyres. So che puntano su di me per migliorare le gomme, per cui sento questa grande responsabilità".

Campedelli è anche molto contento di poter correre a livello internazionale dopo anni in Italia.

"E' una grande occasione poter prendere parte all'ERC con il Team MRF Tyres, che ha già dimostrato grandi cose con i suoi prodotti. Sono entusiasta di affrontare questa sfida con un costruttore del genere ed è molto importante essere in Europa per una azienda come loro, impegnata nel motorsport".

"Sono orgoglioso e non vedo l'ora di cominciare il lavoro, ma voglio ringraziare anche i miei sostenitori di ORANGE1, che da tempo mi danno una mano e ora mi consentono di correre nell'ERC".

Arun Mammen, Vice-Presidente e AD di MRF Tyres, ha aggiunto: “MRF Tyres è orgogliosa del suo impegno nel motorsport e nei rally europei. Siamo il primo costruttore di pneumatici indiano ad aver partecipato all'ERC nel 2020 dimostrando di essere competitivi nonostante stessimo sviluppando il nostro prodotto".

"Sono lieto di accogliere Simone Campedelli nel Team MRF Tyres, che ha già parecchie capacità. Sono sicuro che lo sosterremo al massimo per ottenere successi, oltre che felicissimo di essere ancora nell'ERC. Simone, benvenuto in famiglia e in bocca al lupo per il 2021".

Simone Campedelli, Team MRF Tyres, Volkswagen Polo GTI R5 Photo by: FIA European Rally Championship