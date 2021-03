ELMS: Fioravanti completa l'equipaggio di 1AIM Villorba Corse

Il team 1AIM Villorba Corse ha completato la line up di piloti per la stagione nell'European Le Mans Series 2021. Damiano Fioravanti si alternerà con i già annunciati Alessandro Bressan e Andreas Laskaratos al volante della Ligier JS P320 motorizzata Nissan a partire dal primo round della serie europea dell'ACO Le Mans, in programma a metà aprile sul circuito di Barcellona.

Mentre nel 2020 il driver trevigiano e quello greco hanno già condiviso la vettura a Sepang e in occasione della vittoria alla 4 Ore di Buriram, Fioravanti è all'esordio con il team.

Classe 1996, il pilota romano vanta esperienze in monoposto, tra le GT e anche nei Prototipi, avendo già corso in ELMS due stagioni fa proprio con una LMP3 (in quell'occasione si trattava di una Norma).

1AIM Villorba Corse è ora pronta a dare il via a questo nuovo programma racing nato sulla scia di quello avviato nel 2019 con il marchio ACE1 e che riporta la struttura diretta da Raimondo Amadio tra le squadre protagoniste nelle competizioni dell'Automobile Club de l'Ouest, fra le quali vanta tre partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, tutte concluse al traguardo.

Raimondo Amadio, team principal: “Sarà un piacere tornare a lavorare insieme ad Alessandro e Andreas e diamo il benvenuto a Damiano, che si è già distinto nella categoria LMP3 proprio in ELMS. E' un ragazzo di prospettiva con il quale in pista siamo sicuri di poter fare bene. La squadra è completa e definitivamente pronta per questa nuova, cruciale stagione”.

Damiano Fioravanti: “So che 1 AIM Villorba Corse è un team di alto livello con il quale poter raggiungere risultati importanti già in questa stagione. Nel 2020 ho disputato soltanto due gare con auto GT, ma sono fiducioso sul fatto di trovare un feeling immediato con la Ligier, la squadra e i miei compagni di abitacolo e di riprendere il ritmo il prima possibile".

"In questo senso i test pre-stagionali ci daranno una mano. Inoltre conosco la ELMS, che è un ottimo campionato, e le varie situazioni che potrei trovare in pista e ai box. Mi auguro potremo competere per le posizioni di vertice”.

1AIM Villorba Corse, Ligier JS LMP3 1 / 4 Foto di: Scuderia Villorba Corse 1AIM Villorba Corse, Ligier JS LMP3 2 / 4 Foto di: Scuderia Villorba Corse 1AIM Villorba Corse, Ligier JS LMP3 3 / 4 Foto di: Scuderia Villorba Corse 1AIM Villorba Corse, Ligier JS LMP3 4 / 4 Foto di: Scuderia Villorba Corse