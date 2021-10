ELMS | 1 AIM Villorba Corse al gran finale di Portimao

Resa dei conti finale a caccia di conferme favorevoli per 1 AIM Villorba Corse impegnata nel weekend in Portogallo per il sesto e ultimo round dell’European Le Mans Series 2021, il campionato internazionale endurance promosso dall’ACO Le Mans.

L’appuntamento per la scuderia diretta da Raimondo Amadio è sui 4,684 chilometri dell’Autodromo Internacional do Algarve a Portimao, dove l’equipaggio composto dal pilota trevigiano Alessandro Bressan, il giovane driver romano Damiano Fioravanti e il greco Andreas Laskaratos scenderà in pista a bordo della Ligier-Nissan numero 18 di classe LMP3.

Alla luce delle tappe di luglio a Monza e di settembre a Spa-Francorchamps, dove il team ha portato a casa punti validi per la classifica, centrando rispettivamente un ottavo e un sesto posto in rimonta dopo una gara condotta anche in testa, piloti e squadra affronteranno le curve e i saliscendi del tecnico tracciato portoghese al massimo della concentrazione e dell’impegno per confermare il trend di crescita in una gara che vedrà schierarsi al via ben 17 prototipi di classe LMP3 su un totale di 41 vetture iscritte.

Il team principal Amadio dichiara alla vigilia: “Portimao è un circuito molto impegnativo e sul quale due dei nostri piloti sono all’esordio. A Spa nello scorso round abbiamo fatto vedere delle ottime cose e con un buon crescendo. Siamo fiduciosi per la gara perché siamo consapevoli che il nostro sia comunque un pacchetto competitivo. Cercheremo di concludere in bellezza questa stagione in modo da ritrovarci subito carichi e concentrati in vista del 2022”.

Bressan aggiunge: “Dopo la bella prestazione di Spa il morale è giusto per chiudere bene la stagione ELMS! Portimao per me è un altro nuovo challenge in quanto è una pista super impegnativa dove l’esperienza conta molto. Utilizzerò ogni secondo delle prove per preparare la gara e concludere con un bel risultato”.