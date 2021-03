Pin e Hawkey diventano Iron Dames, ecco le line-up WEC e ELMS

La Iron Lynx ha apportato alcune modifiche ai suoi equipaggi che prenderanno parte alla stagione 2021 di FIA World Endurance Championship ed European Le Mans Series.

La novità sta nel fatto che continua la ricerca di nuovi talenti "rosa" per la sezione Iron Dames e dopo l'annuncio della partecipazione di Maya Weug alla F4 tricolore, è arrivato l'ingaggio anche di Doriane Pin, 17enne francese finalista del programma FIA Girls on Track – Rising Stars, la quale verrà schierata in Michelin Le Mans Cup affiancata da Manuela Gostner.

Quest'ultima non sarà quindi al via della ELMS e la formazione del team romagnolo ora sarà composta dall'altra novità al femminile, Esmee Hawkey, più Michelle Gatting e Rahel Frey.

Ciò significa che viene 'promossa' nel FIA WEC la britannica Katherine Legge, che condividerà il volante della Ferrari 488 #85 in Classe LMGTE Am con il duo Gostner-Frey.

“Siamo molto felici che Doriane ed Esmee si uniscano al nostro progetto - ha dichiarato la responsabile di Iron Dames, Deborah Mayer - In Iron Lynx troveranno un gruppo fantastico di piloti esperti che daranno loro una mano ad integrarsi e crescere nelle competizioni GT. Siamo convinti che possano fare benissimo e auguriamo a tutti i nostri equipaggi un grosso in bocca al lupo!"

Manuela Gostner, Doriane Pin, Iron Dames, Ferrari 488 GTE Evo Photo by: Iron Lynx