Ferdinand Habsburg guiderà la terza Audi DTM del Team WRT

Ferdinand Habsburg continua la sua avventura nel DTM anche per la stagione 2020, che lo vedrà salire a bordo della terza Audi RS 5 schierata dal Team WRT.

L'austriaco, reduce da una annata con la Aston Martin della R-Motorsport caratterizzata da più ombre che luci, raggiunge Ed Jones e Fabio Scherer nel team belga che opera da privato nella serie turismo tedesca come cliente dei Quattro Anelli.

“Si dice che vivere un sogno non sarà mai come uno se lo immagina, ma il DTM non è affatto una delusione per me - ha detto il 22enne nobile, che debutterà con l'Audi nei test della prossima settimana ad Hockenheim - L'anno scorso penso di aver fatto un buon lavoro e ho chiuso la stagione in una buona posizione, quindi sono determinato a ripartire da dove avevo lasciato. L'Audi RS 5 DTM è stata veramente una grande macchina nel 2019 e non vedo l'ora di guidarla, seguito da un team di prestigio come WRT che mi dà fiducia che questa possa essere una delle stagioni migliori per me".

Vincent Vosse, Team Principal di WRT, ha aggiunto: "Siamo lieti di aggiungere una terza Audi alla nostra line-up. Appena è saltata fuori l'occasione, l'abbiamo colta. Ricordo Ferdinand protagonista a Macao nel 2017 in F3, quando lottò per il successo fino all'ultima curva. Mi stupì e negli anni passati abbiamo avuto contatti perché penso abbia un talento incredibile da pilota velocissimo e bravo. Mi piace il suo approccio alle gare e penso sia una aggiunta inestimabile per la squadra, anche perché viene da un anno di esperienza nel DTM. Assieme ad Ed e Fabio forma un trio di grandi ambizioni che ricalca a pieno quelle del WRT Team Audi Sport”.