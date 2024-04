WEC | Habsburg non ce la fa, Gounon debutta sulla Alpine ad Imola

Ferdinand Habsburg non riuscirà ad essere al via per la 6h di Imola che si terrà nel prossimo fine settimana e Jules Gounon prenderà il suo posto sulla Alpine per il secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

L'austriaco si era infortunato in occasione di un incidente avvenuto durante un test con la A424 e nonostante la buona volontà, il recupero è ancora in corso. Con le vertebre ancora malmesse, sarà quindi costretto a rimanere fermo ai box, con il francese che ha avuto il via libera dalla Mercedes AMG-Motorsport con cui sarebbe dovuto essere al via della tappa del GT World Challenge Asia prevista a Sepang (avendo una priorità contrattuale per Alpine, in ogni caso).

Gounon andrà quindi a condividere il volante della LMDh francese #35 assieme a Charles Milesi e Paul-Loup Chatin, portando avanti il lavoro già cominciato nei test di sviluppo cui ha preso parte in inverno assieme anche al trio della #36, Schumacher/Lapierre/Vaxivière, potendo contare sulle tante informazioni raccolte anche nella gara d'apertura svoltasi a Lusail poco più di un mese fa.

Jules Gounon, Alpine Endurance Team Foto di: Alpine

"Ferdinand sarà nei nostri pensieri. È un duro colpo, ma fa parte della vita di una squadra, e tutto è pronto per garantire ugualmente la sua presenza grazie ai moderni metodi di comunicazione", ha dichiarato il Team Principal, Philippe Sinault.

"Abbiamo deciso di sostituirlo con Jules a Imola. Non è mai facile debuttare in un contesto del genere, ma lui è stato individuato, selezionato e ingaggiato per ricoprire questo ruolo, anche se non avremmo mai immaginato che potesse accadere così presto".

"È fondamentalmente pronto, ma ha ancora molto da imparare, anche se ha già dimostrato di padroneggiare diversi aspetti, visti i suoi trascorsi nel GT".

"Abbiamo affinato la sua preparazione durante gli ultimi test con i suoi sei compagni di squadra e poi al simulatore per prepararlo a tutti i nostri processi".

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Foto di: JEP / Motorsport Images

Sinault si è poi soffermato sull'impegno che attende la squadra transalpina sulle rive del Santerno, pista atipica che servirà comunque per crescere tantissimo.

"Il Qatar è andato sicuramente bene e siamo partiti bene, ma il nostro obiettivo alla 6h di Imola è quello di continuare il nostro processo di apprendimento per essere sempre più pronti e guadagnare terreno in vista delle prossime gare".

"Scopriremo un circuito molto diverso da quello che abbiamo sperimentato fin dalle prime uscite con la A424. La nostra esperienza sarà piuttosto relativa su questo tracciato atipico, poiché le vetture e l'ambiente sono cambiati molto rispetto alla nostra ultima gara a Imola".

"Il traffico sarà un fattore cruciale, ma sappiamo anche che i cordoli sono piuttosto aggressivi e influenzeranno l'assetto in modo da poterli affrontare correttamente e sfruttarli al meglio".

"Questo fine settimana promette di essere straordinariamente istruttivo per tutta la squadra".