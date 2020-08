DTM, Lausitzring: Auer regola Glock e conquista Gara 2

La seconda gara del Lausitzring sembrava essere un affare tutto Audi con il poleman Robin Frijns subito in vetta davanti a Rene Rast e Nico Muller. Il campione in carica è però riuscito a passare l’olandese al quarto giro grazie all’utilizzo del DRS, ma Frijns ha replicato alla manovra tre giri dopo.

Nel frattempo numerosi piloti dalla quarta posizione in giù hanno effettuato la sosta obbligatoria a partire dall’undicesimo giro per poi tornare in pista ed iniziare a segnare tempi record.

Frijns, Rast e Muller, però, hanno preferito non reagire ed hanno atteso sino a metà gara prima di tornare ai box.

Rast è stato il primo ad effettuare la sosta al giro diciassette imitato da Muller una tornata dopo e da Frijns al diciannovesimo passaggio.

La mossa dei tre non ha però pagato e Rast, Muller e Frijns si sono trovati a metà gruppo dalla sesta posizione in giù. Anche con le gomme più fresche il trio non è riuscito ad avere la meglio su Green salito al comando dopo il walzer dei pit stop ma successivamente retrocesso in terza piazza alla spalle di Glock ed Auer.

Il tedesco e l’austriaco hanno dato vita ad una lotta durissima per la vittoria ma Auer è stato bravissimo a beffare Glock in curva 1 all’inizio dell’ultimo giro per conquistare così la quinta vittoria nella serie e la prima del 2020.

Glock nel finale ha anche subito la pressione di Green ma il pilota del team Rosberg ha patito la rimonta di Frijns che ha così concluso Gara 2 sul terzo gradino del podio per appena 2 decimi di secondo.

Muller e Rast hanno chiuso al fotofinish ma lo svizzero è stato classificato in quinta posizione per soli nove millesimi, mentre alle loro spalle ha chiuso in settima piazza Aberdein davanti a Loic Duval e Marco Wittmann.

Il tedesco della BMW era riuscito ad entrare in top five prima di retrocedere in nona piazza nella seconda metà di gara.

La top ten si è completata con Sheldon Van Der Linde autore di un ottimo recupero dal fondo dello schieramento, mentre Robert Kubica dopo aver centrato l’undicesimo tempo in qualifica ha chiuso in ultima posizione.