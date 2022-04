CIGT | Ufficiale: Glock sulla BMW di Ceccato con Klingmann

Timo Glock correrà nel Campionato Italiano Gran Turismo con la BMW di Ceccato Racing per la stagione 2022 Sprint.

L'anticipazione era stata data da Motorsport.com un paio di settimane fa ed ora la Casa bavarese ha confermato i nomi dei piloti ufficiali che scenderanno in pista a bordo della nuova M4 GT3 messa a punto dalla squadra diretta da Roberto Ravaglia.

Oltre al tedesco, ci sarà anche il suo connazionale Jens Klingmann, per una coppia tutta di marca bavarese pronta a dare l'assalto al titolo.

BMW M4 GT3 Photo by: Stefano Comandini

"Sono felicissimo di continuare ad essere pilota di BMW M Motorsport e non vedo l'ora di unirmi al team di Roberto per correre con Jens nella serie tricolore", dice Glock.

Klingmann aggiunge: "Ho sempre tenuto d'occhio il GT Italiano e non vedo l'ora di farne parte con Timo. Potremo andare su piste fantastiche e avere Roberto come team principal significa essere con una persona di grande esperienza e in un ottimo team. Da pilota porterà la conoscenza della nuova M4 che fare in modo di vincere il titolo".

I due stanno provando a Monza, dove si terrà il primo evento della serie Sprint a fine aprile.