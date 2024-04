WEC | Come la McLaren ha preparato il ritorno nell'endurance

La McLaren è entrata nella storia dell'endurance nel 1995, quando ha ottenuto una vittoria contro tutti i pronostici alla 24 Ore di Le Mans con la F1 GTR. Con un'auto basata sulla F1 stradale, che a sua volta sviluppò un seguito di culto nei due decenni successivi, la squadra di Kokusai Kaihatsu, supportata dal team ufficiale, sfruttò la pioggia battente del Circuit de la Sarthe per battere i prototipi nella più importante gara di durata di tutti i tempi.

La storia di come la McLaren si presentò a Le Mans con un'auto che non era mai stata progettata per correre e ottenne una vittoria assoluta al debutto è stata raccontata molte volte nel corso degli anni. Tanto che è facile dimenticare che sono passati quasi 30 anni da quando l'azienda britannica ha compiuto quell'impresa. In effetti, il 1998 è stato l'ultimo anno in cui una McLaren F1 GTR è stata vista a Le Mans, poiché la scomparsa della classe GT1 ha reso l'auto non idonea a partecipare alla Classica francese. Chiaramente, il ritorno della McLaren alle gare endurance di alto livello era atteso da tempo.

Così, quando gli organizzatori del WEC - FIA e Automobile Club de l'Ouest - hanno annunciato che le auto GT3 sarebbero state ammesse a partecipare alla serie per la prima volta nel 2024, McLaren ha colto al volo l'opportunità di tornare a Le Mans dopo gli anni del World Sportscar Championship.

"Sono passati 27 anni dall'ultima volta che abbiamo corso con la sua squadra ufficiale in collaborazione con BMW e 29 anni dall'ultima vittoria - afferma Michael McDonagh, direttore di McLaren Special Operations & Motorsport presso McLaren Automotive - Ricordo che a Le Mans l'anno scorso ho incontrato Richard Mille, presidente della commissione endurance, Thierry Bouvet, direttore delle competizioni dell'ACO e tutta la squadra e ho spiegato perché la McLaren voleva tornare nel Campionato del Mondo Endurance.

"Avevamo già ottenuto molti successi con la Artura e la 720S nelle gare GT3 e GT4. E quando l'ACO ha deciso di ritirare le LMP2 e di reintrodurre le GT3, per noi è stato il momento perfetto, il punto di forza di questa vettura. Siamo davvero entusiasti di far parte del WEC. Non solo a Le Mans, ma in tutto il mondo".

La nuova classe LMGT3 ha offerto alla McLaren un punto di ingresso facile e conveniente nel campionato, cosa che mancava alle precedenti GTE. Tuttavia, per come sono strutturati i regolamenti tecnici, i costruttori non possono semplicemente prendere una vettura GT3 dal British GT o dal GT World Challenge Europe e farla correre nel WEC.

McLaren will be back on the grid at Le Mans this year for the first time since 1998 when Steve O'Rourke's privately-entered car finished fourth Photo by: Motorsport Images

Durante l'inverno, McLaren ha dovuto dedicare diversi mesi a modificare la 720S GT3 Evo per assicurarsi che fosse conforme alle regole LMGT3. È seguito un rigoroso programma di test, anche se alcune prove previste a Dubai a febbraio sono state annullate a causa della forte pioggia.

"Da ottobre abbiamo preparato la vettura. Quando abbiamo iniziato, i regolamenti erano piuttosto chiari. Si trattava di sensori di coppia e niente gallerie del vento. Ma man mano che si va avanti, arrivano altre regole da osservare".

"Il primo e il più grande cambiamento per noi è stato chiaramente l'utilizzo di carburanti sintetici. Non avevamo mai corso usandoli per la nostra GT3 e possono causare diversi cambi di parametri all'interno del motore; per noi si è verificata una notevole diluizione dell'olio con cui non si può convivere. Abbiamo quindi trascorso molto tempo a calibrare il tutto per risolvere questo problema. Ora è stato risolto, ma ci sono volute molte notti insonni per arrivarci, un sacco di lavoro al banco di prova".

"Anche l'introduzione dei sensori di coppia è stata interessante per noi. Non è una cosa che avevamo fatto prima. Far arrivare l'hardware dal Nord America, montarlo sulle auto e testarlo è stata una sfida".

L'attacco LMGT3 di McLaren è guidato dalla United Autosports, che si è già fatta un nome nelle gare di prototipi con una vittoria a Le Mans in LMP2 nel 2020, aiutando il team a conquistare la corona del WEC 2019-20, oltre a un doppio titolo nella European Le Mans Series in LMP2 e LMP3 nel 2020.

La squadra anglo-americana è anche parzialmente di proprietà di Zak Brown, il AD di McLaren Racing. Ma McLaren Automotive, che è responsabile della gestione dei programmi GT3, GT4 e monomarca del marchio, ha valutato un'ampia gamma di team prima di scegliere United come partner nel WEC.

"Non è stata una scelta ovvia. A metà dell'anno scorso abbiamo esaminato il numero di squadre con cui abbiamo a che fare e le abbiamo riunite per fare una proposta su come avrebbero lavorato con noi nel WEC. Abbiamo stabilito quattro criteri di valutazione che non condividerò perché sono cose che teniamo al nostro interno. Abbiamo esaminato questi criteri con loro e United è risultata la squadra selezionata".

United co-owner Brown's role as McLaren Racing CEO was set aside in McLaren Automotive's choice of United as its partner team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"È chiaro che Zak fa parte della famiglia, ma abbiamo messo da parte questo aspetto. Abbiamo valutato quale fosse il miglior team di clienti con cui lavorare. Lo United ha una storia importante, in particolare nel WEC e a Le Mans, e credo che abbiamo fatto la scelta giusta".

La classe LMGT3 è stata concepita principalmente come una forma di corse per clienti, anche se il grado di coinvolgimento dei Costruttori è variato lungo la griglia all'inizio della stagione 2024. La McLaren era presente alla 1812Km del Qatar di questo mese con un nutrito gruppo di personale, ma intende ridurre il supporto della Casa madre nelle prossime gare, mentre la United prende confidenza con la 720S GT3 EVO aggiornata.

"A Lusail abbiamo portato quattro o cinque ingegneri e due manager. Ma abbiamo anche persone nella nostra sede. Questa è stata la prima gara per noi e volevamo assicurarci che la macchina fosse come avrebbe dovuto essere, quindi non abbiamo rinunciato a nessun supporto. Anche se siamo una squadra corse clienti, il supporto c'è".

"Da un punto di vista tecnico, non credo che ci debba essere un limite al supporto del Costruttore. Se la vettura presenta un difetto di funzionamento, l'azienda deve risolverlo per il cliente. Quindi, per qualsiasi cosa tecnica, abbiamo il dovere di supportare il cliente".

"Sul campo il supporto è minimo, così come quello delle altre squadre. In Qatar si sono viste più persone con noi solo perché era la prima gara. Ma una volta che avremo fatto funzionare tutto in modo che il personale si senta a proprio agio, il supporto al nostro team durante la gara sarà più leggero".

Un'area in cui la McLaren non è stata coinvolta nel suo programma LMGT3 è stata la formazione dei piloti, con la United che ha selezionato autonomamente i due equipaggi dopo aver tenuto conto di considerazioni finanziarie. La vettura #59 è pilotata dal campione della Carrera Cup Brazil, Nicola Costa, dal secondo classificato del British GT, James Cottingham, e dall'ex-Formula 3 Gregoire Saucy, mentre il pilota di United, Josh Caygill, e i vincitori della ELMS, Nico Pino e Marino Sato, completano il trio sulla #95.

"Abbiamo alcune persone che sono molto vicine alla McLaren, ma non abbiamo fornito alcun pilota ufficiale a causa dell'intero processo che coinvolge i piloti paganti. I team contano su queste entrate. Per la McLaren non si tratta di un costo aggiuntivo, sono i team a doverlo finanziare, questo è il gioco. Quindi hanno bisogno delle entrate dei piloti".

Non è stato un inizio facile l'esordio della McLaren nel WEC al Circuito Internazionale di Lusail, con le sue due vetture che hanno chiuso al 13° e 14° posto di classe, a diversi giri di distanza dalla Porsche vincitrice. La #59 ha subìto la rottura della sospensione posteriore in un contatto al primo giro, che è costato sette giri di riparazione, mettendosi dietro l'equipaggio #95, ostacolato da problemi tecnici e da due penalità per infrazioni ai limiti della pista.

McLaren had an extensive support network on the ground for the car's WEC debut, but it plans to reduce this as United gets up to speed Photo by: JEP / Motorsport Images

Ma la McLaren ha grandi ambizioni per il suo più grande programma enduance in tre decenni, come ci si aspetterebbe da un marchio che ha avuto così tanto successo in Formula 1, IndyCar e nell'ormai defunta serie Can-Am. Sebbene McDonagh voglia ridimensionare le aspettative per quest'anno, dato che la serie è completamente nuova, ha accennato ad alcuni grandi progetti a cui la McLaren sta lavorando per il 2025.

"Siamo qui per vincere. È questo il nostro obiettivo. Dobbiamo essere realistici, è la prima stagione. Dobbiamo dimostrare la resistenza della vettura".

"Se guardo oltre il 2024, il 2025 è un anno importante per noi. Sono passati 30 anni da quando siamo stati a Le Mans per la prima volta. Quindi, quest'anno cercheremo di imparare il più possibile per avere una buona posizione per l'anno prossimo. Non posso entrare nei dettagli, ma il 2025 sarà un anno importante per la McLaren nel motorsport".

La McLaren ha aggiornato la 720S GT3 a metà ciclo all'inizio del 2023, prima di apportare ulteriori modifiche alla vettura verso la fine dell'anno per renderla conforme ai regolamenti LMGT3. Da allora, la 720S è stata eliminata dalla gamma McLaren e sostituita dal nuovo e più potente modello 750S. Per questo motivo, il marchio britannico si riferisce alla versione da corsa dell'auto semplicemente come McLaren GT3 Evo.

Inoltre, McLaren ha già deciso quale modello costituirà la base della sua prossima concorrente sportiva. Pur non volendo ancora parlare pubblicamente del successore della 720S, che potrebbe essere lontano ancora diversi anni, la nuova Artura coupé potrebbe far parte della tabella di marcia.

Al di là delle gare GT3, il programma Hypercar rimane ancora sul tavolo, con McDonagh che insiste sul fatto che il progetto decollerà prima o poi in futuro. Secondo lui, la formula LMDh sarà quella su cui McLaren "punterebbe in caso di probabilità", una scelta che si è già dimostrata popolare per diversi costruttori che sono nuovi o stanno tornando alle gare di durata di alto livello.

"Non è un segreto che l'Hypercar sia sempre stata una nostra aspirazione. Ed è un'aspirazione che intendiamo realizzare a tempo debito. Quel momento non è ancora arrivato. Ma non è così lontano. Tenete gli occhi aperti e forse nei prossimi anni faremo qualcosa".

Sebbene l'impegno di una hypercar potrebbe slittare di qualche anno, dato che il progetto attende il via libera dei vertici di Woking, tra meno di due mesi il logo McLaren tornerà a La Sarthe per la prima volta dal 1998. In una classe LMGT3 che comprende già pesi massimi delle corse sportscar come Porsche, Corvette e Aston Martin, la presenza di un marchio britannico rispettato come McLaren non farà che aumentare il fascino di Le Mans.