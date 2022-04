DTM | Ecco gli orari delle dirette TV del round di Portimao

Dopo l’acceso finale di stagione che ha visto Maximilian Gotz conquistare il titolo ai danni del rookie Liam Lawson, il DTM è pronto per tornare in pista questa settimana sullo splendido tracciato di Portimao.

Un parco partenti ricco di marchi e piloti di altissimo livello come il due volte campione Marco Wittmann, la leggenda del rally Sebastien Loeb, il tre volte campione Rene Rast, Laurens Vanthoor e Nicki Thiim. Saranno questi i fiori all’occhiello di una stagione 2022 che si preannuncia estremamente combattuta.

Lo stesso René Rast, pilota di punta dell’Audi, ha già ammesso come al momento la situazione relativa alle forze in campo sia decisamente incerta e sono ben 20 i piloti che potenzialmente possono puntare al trofeo finale.

Tutti gli appassionati italiani del DTM avranno la possibilità di seguire live sul canale YouTube della categoria ogni singola sessione per non perdere neanche un minuto di azione, mentre in Italia le gare verranno trasmesse in diretta su MS Motor TV.

DTM 2022: gli orari del primo round di Portimao

Le attività prenderanno il via venerdì 29 aprile con la prima sessione di libere che scatterà alle 12.10, mentre alle 16.35 i piloti torneranno in pista per la seconda sessione di libere fondamentale per correggere gli assetti in vista del piatto forte del sabato e della domenica.

Sabato 30 aprile, infatti, alle 11.05 i piloti del DTM saranno impegnati nella prima qualifica della stagione che assegnerà la pole per Gara 1 che scatterà alle 14.30, mentre domenica 1 maggio sempre alle 11.05 si terrà la seconda qualifica valida per determinare la griglia di partenza di Gara 2.

Venerdì 29 aprile

FP1: 12:10

FP2: 16:35

Sabato 30 aprile

Qualifica 1: 11:05

Gara 1: 14:30

Domenica 1 maggio

Qualifica 2: 11:05

Gara 2: 14:30

Le Dirette su MS Motor TV

Gara 1: MS Motor TV, canale 229 di Sky e 55 di Tivùsat

Gara 2: MS Channel, canale 814 di Sky e 54 di Tivùsat