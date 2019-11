Sainz e Peterhansel correranno in Arabia Saudita prima della Dakar

La Dakar sbarcherà in Arabia Saudita per la prima volta nella sua storia dal 5 al 17 gennaio 2020 e i due team di riferimento non hanno voluto perdere le poche opportunità disponibili per avventurarsi nelle terre del Medio Oriente.

L'organizzatore del mitico raid, la Amaury Sport Organization (ASO), ha vietato ai concorrenti qualsiasi tipo di test sul territorio della gara al punto 24P.2 del regolamento 2020, ma lascia aperta la possibilità di concedere un permesso speciale nel caso di una richiesta "dettagliata".

I primi a correre in terra saudita sonon stati la Toyota ed il Team Overdrive, rispettivamente con Fernando Alonso e Yazeed Al-Rajhi, che hanno partecipato al Rally di Ula Neom all'inizio di novembre. Ora, stando a quanto ha appreso Motorsport.com, sarà la volta di Stephane Peterhansel e Carlos Sainz.

Il 13 volte vincitore della Dakar sarà questo fine settimana al Rally di Riyadh (28-30 novembre) insieme alla moglie Andrea Mayer, con la quale correrà per la prima volta nell'edizione di quest'anno, dopo quasi due anni di preparazione.

I Peterhansel saranno accompagnati da Yasser Bin Seaidan, un pilota saudita che è in lotta per il titolo nazionale con Al-Rajhi. Seaidan farà il suo debutto sul buggy invece di correre con la solita 4x4, utilizzando la vettura lasciata libera di Cyril Despres dopo il quinto posto nella Dakar 2019.

Dal 12 al 14 dicembre sarà la volta di Carlos Sainz e Lucas Cruz, che correranno con un'altra delle vetture due ruote motrici del team tedesco, affiancando a loro volta Bin Seaidan nello Sharqiya Rally, ultimo appunto del campionato saudita.

Il Team X-Raid utilizzerà questi due appuntamenti come test per i suoi due piloti di punta, cercando di perfezionare i propri buggy, che lo scorso gennaio hanno avuto diversi problemi di affidabilità. Il principale, quello al sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio, sembra essere stato completamente risolto dopo una modifica che ha dato esiti positivi al Rally del Marocco dello scorso ottobre.