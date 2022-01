Dakar | Sainz perde un'ora nella Tappa 5 con un ammortizzatore KO

La Dakar di Carlos Sainz si è messa di nuovo male giovedì, nel primo dei due anelli intorno a Riyahd, valido come quinta tappa della 44° edizione del rally. Dopo essere stato nei primi tre in quattro dei giorni di gara disputati finora, lo spagnolo ed il suo co-pilota Lucas Cruz si sono fermati al chilometro 195 della quinta prova speciale.

Il due volte campione del mondo rally si è fermato dopo aver battagliato per la top 5 nelle prime due sezioni della prova, che prevedevano navigazione su piste sabbiose con rocce nascoste all'interno di valli e piccoli canyon tortuosi.

Dopo aver colpito un ostacolo, l'Audi RS Q e-tron ha rotto un ammortizzatore, proprio come è successo al compagno di squadra Stephane Peterhansel nella giornata di mercoledì.

Lo spagnolo ha dovuto attendere l'aiuto del francese, che è partito 19° stamani, 39 minuti dopo di lui, e che era in testa nell'ultima parte della speciale. I quattro membri degli equipaggi sono riusciti a smontare uno degli ammortizzatori del francese e a rimontarlo sulla vettura #202 dello spagnolo. Ora però è Peterhansel a essere rimasto fermo, proprio per aver ceduto la sospensione al suo compagno di squadra.

Un bel gesto, quello del francese, anche se giusto ai fini della gara in quanto sin dalla Tappa 1 è fuori dalla lotta per la vittoria, per il podio e la Top 10 per aver accumulato quasi 24 ore di ritardo dal leader Nasser Al-Attiyah.

Sainz e Cruz hanno quindi ripreso la propria marcia, transitando al km 199 con un ritardo di un'ora e tre minuti nei confronti del leader di tappa Henk Lategan.

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Photo by: Audi Communications Motorsport