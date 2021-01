Dakar, Roma 5° e promette: "Torneremo più forti nel 2022"

Un anno fa, la Dakar si è conclusa con un gusto amaro per Nani Roma, con più dolore che gloria, come direbbe lui. Ma l'edizione del 2021 ha portato ancora una volta il sorriso sul volto del gigante di Folgueroles, che ha affrontato al meglio le 12 tappe della sua venticinquesima partecipazione.

Dopo aver guidato il progetto Bahrain Raid Xtreme da quando la struttura gestita dalla Prodrive ha debuttato lo scorso ottobre, Roma è passata dall'essere senza Dani Oliveras, il suo co-pilota, a pochi giorni dal Prologo della Dakar del 2021, a chiudere tra i primi cinque classificati.

Anche se i suoi 12 giorni nel deserto dell'Arabia Saudita non sono stati privi di sconvolgimenti, Roma ha saputo gestire magistralmente la leggera differenza che aveva su Vladimir Vasilyev e Khalid Al Qassimi per completare un notevole debutto per la BRX Hunter T1.

"Abbiamo finito la Dakar. Siamo molto felici e molto grati alla squadra, che ha fatto un ottimo lavoro. La macchina ha funzionato molto bene. Finire in quinta posizione è magnifico", ha detto il catalano.

"È stata una Dakar molto difficile per noi. All'inizio è partita storta, ma siamo riusciti a guidare con calma, a correre bene e a ottenere un buon risultato. 25 Dakar e un bel quinto posto. Abbiamo dimostrato di aver costruito un'auto davvero forte, con un grande potenziale".

"Siamo solo all'inizio del viaggio. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, ancor di più per la situazione con il COVID-19. Ci sono state molte sfide negli ultimi mesi, ma la squadra ha continuato a crederci fino alla fine".

La squadra è rimasta senza l'altra vettura, guidata da Sébastien Loeb e Daniel Elena, nella seconda parte della Marathon (ottava tappa), ma dopo aver completato la costruzione e le migliorie del prototipo 4x4 a tempo di record, il 5° posto a Roma ha un sapore glorioso.

"Ora è il momento di analizzare tutto e tornare più forti l'anno prossimo. Alex ed io siamo molto contenti e vogliamo solo ringraziare la squadra, i meccanici e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per portarci al traguardo. Hanno fatto un lavoro incredibile", ha aggiunto lo spagnolo.

David Richards, direttore del Bahrain Raid Xtreme, ha concluso: "Normalmente non festeggeremmo un quinto posto, ma questo è speciale. Nessuna nuova squadra è mai arrivata alla Dakar e ha ottenuto un risultato così positivo. Da anni ormai, Prodrive ha creato alcuni team di alto livello che hanno raggiunto grandi risultati e sono totalmente convinto che BRX lo farà".