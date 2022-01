Dakar | GCK svela il suo prototipo ad idrogeno per il 2024

La Green Corp Konnection ha mostrato per la prima volta il suo nuovo prototipo con cui punta a correre la Dakar nel 2024.

Il team francese ha sviluppato un'auto da rally-raid a idrogeno dal novembre 2020, che oggi è stato svelato al bivacco di Riyadh.

Il suo ambizioso progetto si chiama GCK e-Blast H2. Per ora continuerà a competere con il Thunder DKR guidato da Guerlain Chicherit, che è dotato di biocarburante nel 2022, per raccogliere dati per i primi test del prototipo a idrogeno.

Il veicolo è stato sviluppato in collaborazione con la società tedesca FEV e ha un volume di 30 kg nella sua cella a combustibile di idrogeno ad una pressione di 700 bar. La potenza che è in grado di fornire è di 200 kW. Questa cella a idrogeno è direttamente collegata a una batteria agli ioni di litio di ultima generazione che genera 50 kWh.

Il motore elettrico GCK-2 è in grado di erogare 320 kW (429 CV) con la trazione posteriore (stile buggy) alimentata dalla cella a idrogeno; GCK ha trovato la soluzione al solito ritardo dei sistemi a idrogeno, ovvero utilizzare la batteria come buffer per compensare il tempo necessario alla cella per trasmettere potenza al motore. Inoltre, ha un cambio a due marce.

"La cella a idrogeno è un componente che lavora a un livello costante, perché si ha un ritardo quando si accelera e un ritardo quando si smette di farlo", spiega a Motorsport.com Sebastian Lesonneur, team manager di GCK Motorsport per il programma rally-raid.

"Ecco perché abbiamo bisogno delle batterie, che agiscono come un buffer. Quando hai bisogno di più potenza, la batteria te la dà, e quando smetti di accelerare e la cella a idrogeno sta ancora generando 200kW di potenza, viene utilizzata per rigenerare la batteria, anziché spingere il motore".

Per quanto riguarda il peso, è attualmente di circa 2.200 kg (come l'Audi RS Q e-tron che ha debuttato alla Dakar 2022), ma Lesonneur dice che la chiave è che non varierà in base al consumo di carburante, quindi offrirà stabilità nel comportamento e nelle prestazioni dall'inizio alla fine delle tappe.

I calcoli preliminari dicono che il veicolo sarebbe in grado di percorrere 250 km a ritmo di gara, quindi GCK spera che il regolamento venga adattato per consentire loro di fare rifornimento nelle stesse condizioni in cui lo fanno attualmente i T3 e T4 (20 minuti).

A febbraio, metteranno a punto la capacità H2 e la posizione definitiva della cella a combustibile a idrogeno (ora sul lato posteriore sinistro dell'auto). Dopo di che, intorno a giugno-luglio inizieranno un programma di prove sul campo in condizioni reali per ottimizzare il powertrain in vista del completamento di alcune tappe della Dakar 2023.

"Siamo molto orgogliosi di presentare la prima auto da competizione cross-country a idrogeno con una cella a combustibile integrata", aggiunge Eric Boudot, AD di Green Corp Konnection e GCK Motorsport.

"Per Green Corp Konnection, il motorsport rappresenta un laboratorio di innovazione unico per sviluppare soluzioni tecnologiche che potremo poi offrire ai clienti attraverso le nostre attività industriali".

"Siamo davvero entusiasti di essere coinvolti nel movimento #DakarFuture e di creare altre pietre miliari verso soluzioni di mobilità più green".

Uno dei punti chiave secondo GCK Engineering, è che tutti i componenti che usano in questo progetto verranno buone anche per il settore industriale della loro attività.

GCK e-Blast H2 1 / 14 Foto di: GCK E-Blast 1 GCK e-Blast H2 2 / 14 Foto di: GCK E-Blast 1 GCK e-Blast H2 3 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 4 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 5 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 6 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 7 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 8 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 9 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 10 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 11 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 12 / 14 Foto di: DPPI GCK e-Blast H2 detalles técnicos 13 / 14 Foto di: GCK E-Blast 1 GCK e-Blast H2, batería 14 / 14 Foto di: DPPI