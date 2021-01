Dakar, colpo di scena: Price si ritira e finisce in ospedale

Il miracolo di ieri non è bastato. Dopo essere riuscito a completare oltre 800 km con una gomma danneggiata nelle due speciali della Tappa Marathon, tra le altre cose rimanendo a solo un minuto di distacco dalla vetta, Toby Price ha dovuto definitivamente dire addio ai sogni di gloria nella nona tappa della Dakar 2021.

Il pilota della KTM, che entrava nell'anello di Neom secondo, con un ritardo di solo 1'06" nei confronti del leader Nacho Cornejo, ma purtroppo è caduto dopo 155 km di speciale e le sue condizioni hanno richiesto l'intervento del personale medico.

Secondo quanto riferito dalle fonti ufficiali della Dakar, il gigante australiano è stato elitrasportato presso l'ospedale di Tabuk per un'ulteriore valutazione degli infortuni alla testa, al polso ed alla spalla sinistra.

L'entità di questo infortunio è attualmente sconosciuta, tuttavia gli organizzatori hanno confermato che Price era cosciente quando è stato soccorso e che lo è rimasto per tutto il tempo.

L'unica certezza è che per il vincitore delle edizioni 2016 e 2019 della Dakar dovrà rinunciare ad inseguire il suo terzo trionfo, che sarebbe stato anche il primo in Arabia Saudita. E anche per la KTM ora le cose si mettono decisamente in salita, con Sam Sunderland che praticamente si ritrova a dover lottare da solo con i quattro piloti ufficiali della Honda.