Dakar, Auto, Tappa 7: Al Rajhi vince a sorpresa. Loeb ancora KO

Riposati dopo il giorno di stacco tra la prima e la seconda settimana di gara di questa 43esima edizione della Dakar, i piloti della categoria Auto hanno affrontato la prima parte della Tappa Marathon, partita da Ha'il e arrivata a Sakaka dopo 453 chilometri cronometrati.

La tappa odierna ha regalato una grande sorpresa: dopo essersi fatto notare nell'ultima tappa prima della giornata di sosta, Yazeed Al Rajhi ha piazzato l'inattesa zampata proprio oggi vincendo la sua prima tappa in questa Dakar 2021.

Il pilota saudita del team Overdrive Toyota è rimasto sempre nelle prime 3 posizioni, ma sornione, sino al penultimo way point, dove ha rotto gli indugi superando Stéphane Peterhansel e andandosi a prendere una vittoria davvero clamorosa.

Dal canto suo, Peterhansel ha oggi rotto gli indugi cercando di staccare Nasse Al-Attiyah, rimasto ormai l'unico avversario per la vittoria finale di questa Dakar 2021 nella classe Auto. Il francese della MINI ha perso negli ultimi chilometri quella che sarebbe stata la prima vittoria di tappa in questa 43esima edizione del rally raid più celebre al mondo, ma si può consolare per essere riuscito ad allungare di qualche secondo nei confronti di Al-Attiyah.

Ora Peterhansel ha un vantaggio di 7'53" nei confronti del qatariota della Toyota nella classifica generale, mentre Carlos Sainz rimane terzo a 41 minuti dal compagno di squadra in MINI X-Raid. Conferma la quarta posizione Jakub Przygonski (Team Orlen Overdrive) davanti allo spagnolo Nani Roma, che si conferma il miglior pilota del team Bahrain Raid Xtreme in quinta posizione nella generale.

Altra tappa da dimenticare per Sébastien Loeb. Il 9 volte iridato WRC era partito molto bene dopo l'incubo passato durante la tappa 6, in cui ha dovuto attendere l'assistenza per quasi 8 ore. Oggi l'alsaziano era in lotta per la Top 10, quando ha rotto un cuscinetto sulla Hunter del team BRX. Loeb ed Elena hanno dovuto chiamare l'assistenza per poter chiudere la prima parte della Tappa Marathon.

Buona prova odierna per le Century CR6 di Yasir Seaidan, sesto di tappa, e Mathieu Serradori, ottavo davanti alla MINI X-Raid di Vladimir Vasilyev.