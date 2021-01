Dakar, Auto, Tappa 10: è bis di Al Rajhi. Peterhansel controlla

Se la prima vittoria di tappa ottenuta quest'anno da Yazeed Al Rajhi - arrivata alla Tappa 8, la prima parte della Marathon - ha fatto scalpore, non deve più sorprendere che il pilota saudita del team Overdrive Toyota sia riuscito a centrare un clamoroso Bis vincendo la Tappa 10 della 43esima edizione della Dakar.

Sebbene abbia rotto una ruota durante il percorso (arrecando anche danni cosmetici alla Hilus) Al Rajhi ha condotto la tappa che ha portato da Neom ad Al-Ula (583 chilometri complessivi) per quasi tutta la sua durata e, forte di non avere obblighi di classifica, ha dato sfogo a tutta la cavalleria a disposizione della sua Toyota Hilux per vincere la sua seconda tappa alla Dakar 2021.

Dietro di lui, però, abbiamo vissuto con trepidazione il duello per la vetta della classifica generale di questo rally raid. Nasser Al-Attiyah è riuscito a chiudere davanti a Stéphane Peterhansel per 49" dopo il sorpasso avvenuto a metà della tappa. Questo risultato, però, non muta di molto il gap tra i due.

Peterhansel continua a comandare con un vantaggio rassicurante, per quanto 17'01" possano essere ritenuti tali in una gara così incerta e insidiosa qual è la Dakar. E' certo però che saranno loro 2 a giocarsi la vittoria finale. Carlos Sainz, oggi quarto a oltre 4 minuti da Al Rajhi, si trova a oltre un'ora di distacco dai due quando mancano appena 2 tappe alla fine delle ostilità.

Peccato per la grande tappa messa in piedi da Yasir Seaidan. Il pilota del team SRT, mentre era intento a lottare con Al Rajhi per la vittoria di tappa, si è dovuto fermare al chilometro 190 per un guasto sulla sua Century CR6. Non è andata molto meglio a Mathieu Serradori, altro pilota al volante di una Century, partito per vincere la tappa con ottimi parziali nei primi Way Point e, di colpo, sprofondato in classifica.

Ottima quinta piazza di tappa per Jakub Przygonski, al volante della Toyota Hilux del team Orlen Overdrive Toyota. Grazie a questo piazzamento il polacco si conferma sempre più ai piedi del podio nella classifica generale, staccato però di oltre un'ora dal terzo gradino che rimane nelle mani di Carlos Sainz. Bene anche Giniel De Villiers, sesto a 6'12" dal vincitore di tappa. Il sudafricano del team Toyota Gazoo Racing South Africa si conferma decisamente più in forma in questa seconda settimana rispetto alla precedente, dove, di fatto, ha subito perso l'opportunità di giocarsi la Top 5 in classifica.

Nani Roma continua nella sua marcia verso un quinto posto nella generale che a inizio gara sembrava insperato. Lo spagnolo del team BRX continua a portare a casa risultati non certo esaltanti, ma sufficienti per mantenersi addirittura in Top 5 nella generale e mantenere un margine di 24 minuti nei confronti del primo dei suoi inseguitori: Khalid Al Qassimi (Abu Dhabi Racing).