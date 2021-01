Dakar, Moto, Tappa 10: Cornejo si ritira, Brabec si rilancia

Si prospettava una grande battaglia in casa Honda per designare il vincitore della Dakar 2021. A due giorni dal termine, infatti, sono ben tre i portacolori della HRC che sono separati tra loro da appena 1'07", ma solo due di questi se la potranno giocare fino alla fine. Anche oggi purtroppo la categoria moto ha perso uno dei suoi grandi protagonisti lungo i 342 km cronometrati che conducevano da Neom ad Al Ula.

La ripartenza dopo il giorno di riposo è stata durissima: nella settima tappa è finito ko Ross Branch, il giorno successivo a Xavier de Soultrait e ieri a Toby Price. Ma oggi il colpo di scena è ancora più grande, perché ad essere finito fuori dai giochi è quello che comandava la classifica generale fino a ieri, ovvero Nacho Cornejo.

Il cileno, che fino al km 90 era stato addirittura il più veloce, è incappato in una caduta al km 252, dalla quale sembrava essersi rialzato senza particolari conseguenze, ma che comunque gli è costata un ritardo di ben 17'42" al traguardo, che lo ha fatto arretrare al terzo posto nella generale. Una volta finita la speciale, però, non si sentiva bene e quindi ha deciso di farsi visitare dai medici, che ne hanno immediatamente disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Tabuk, perché pare che nella caduta abbia sbattuto la testa in maniera piuttosto violenta.

Il KO di Cornejo ha rilanciato prepotentemente la candidatura alla vittoria finale di Ricky Brabec. Dopo una prima settimana molto complicata, nella quale ha avuto grossi problemi a livello di navigazione, il californiano è stato nettamente il migliore del lotto per ora nella seconda settimana di gara, collezionando due vittorie di tappa, inclusa quella di oggi da Neom ad Al Ula (342 km cronometrati), oltre ad un secondo e ad un terzo posto. Risultati che lo hanno riportato a soli 51" dalla vetta, che ora è occupata da Kevin Benavides.

All'argentino è bastato chiudere terzo e completare la tripletta Honda di tappa per riprendere il comando nella generale, anche se i 5'11" pagati su Brabec gli hanno garantino un margine di appena 51" sul vincitore della passata edizione, che ora ha tutti i motivi per credere al bis, dopo il suo terzo successo di tappa di quest'anno (il primo era arrivato nel Prologo).

Se ora è lecito attendersi due giorni infuocati tra i due piloti superstiti della HRC, è altrettanto vero che dovranno stare attenti a non esagerare, perché il risultato odierno tiene ancora in corsa anche Sam Sunderland. L'ultimo baluardo della KTM non ha sicuramente vissuto una giornata da ricordare, chiudendo solo con l'ottavo tempo a 12'37" da Brabec.

La caduta di Cornejo però ha accorciato la classifica anche per lui, che ora è quarto (e quindi erediterà il terzo posto), ma a 10'36", quindi ad una distanza che gli potrebbe ancora permettere di approfittare di eventuali errori degli uomini Honda.

Ha ridotto sensibilmente il suo gap dalla vetta anche Joan Barreda, oggi secondo a 3'15", ma per lo spagnolo sembra piuttosto complicato ambire al bersaglio grande, perché comunque è a 15:40 da Benavides. Sappiamo però anche che la miglior caratteristica di "Bang Bang" è il saper attaccare e nei prossimi due giorni lo potrà fare senza remore, non avendo più niente da perdere.

Alle sue spalle, si è scaldata quella che diventerà la lotta per la top 5, con Skyler Howes che è riuscito a scavalcare Daniel Sanders. Lo statunitense ha fatto segnare un ottimo quarto tempo di tappa, primo tra i piloti KTM, con un ritardo di appena 5'48". L'australiano invece ha pagato 9'07" con il sesto tempo e ora quindi nella generale è alle spalle di Howes di 1'17".

Rispetto a loro invece ha perso colpi Lorenzo Santolino, che con la sua Sherco è una decina di minuti più indietro. A seguire nella generale troviamo poi Pablo Quintanilla ed Adrien van Beveren, ultimi alfieri rimasti in gara per Husqvarna e Yamaha.

