Dakar, Camion Tappa 8: Kamaz domina anche con il... fantasma

Con moto e quad fermi in segno di lutto dopo la drammatica scomparsa di Paulo Goncalves ieri, i camion hanno avuto il privilegio di anticipare il programma della loro ottava tappa della Dakar che proponeva partenza e arrivo a Wadi Al-Dawasir dopo un giro di 713 km dei quali 474 di prova speciale con sabbia, dune e anche un po' di sterrato.

Non stupitevi se il ritirato Eduard Nikolaev, riappare nella classifica della speciale al quinto posto: lo zar, infatti, concorre solo per la graduatoria della Dakar Experience, ma non appare più nella generale dei bisonti della strada. Il team Kamaz Master, approfittando del giorno di riposo nella Capitale araba, ha avuto il tempo di ripristinare il Kamaz 43509 #500 che ieri, per un problema di cronometraggio non figurava nella tappa di ieri che, invece, aveva concluso al quarto posto a poco oltre 5 minuti dal vincitore Andrey Karginov.

Lo squadrone russo, quindi, può sempre fare affidamento su un poker di mezzi e il vincitore delle ultime tre edizioni della Dakar, pur nel ruolo di... fantasma può essere molto utile come assistenza veloce in coda ai compagni di squadra.

In vetta si consolida la netta supremazia di Andrey Karginov capace di aggiudicarsi la terza tappa di fila e la quarta dal via, mentre la Kamaz colleziona il settimo successo su otto speciali.

Chi ha cercato di dare un po' di spettacolo è Ales Loprais che ha infilato il suo Praga V4S DKR in mezzo al poker Kamaz, acchiappando un insperato podio di giornata dietro all'inattaccabile Karginov e ad Anton Shibalov, "fotocopia" del leader separato dalla vetta di quasi mezz'ora.

Il ceco, però, ha saputo tenere a bada Sotnikov e Nikolaev. Dmitry dopo i problemi dei giorni scorsi risale la classifica e approfitta dei guai che hanno afflitto i due portacolori Iveco: Martin Macik oggi ci ha lasciato 25 minuti che lo hanno fatto concludere solo 11esimo nel tratto cronometrato e lo hanno fatto scivolare al sesto posto dell'assoluta, mentre Janus Van Kasteren con l’Iveco Powerstar del team Petronas De Rooy è scivolato anche più indietro al 15esimo posto di giornata con un ritardo di 41 minuti che lo ha cacciato alla settima piazza della generale.

Siarhei Viazovich con il Maz 6440RR ha capito che non ha speranze di andare a riprendere i due Kamaz di testa, ma può concretamente ambire al terzo posto assoluto dei camion: il bielorusso viaggia a un'ora dai primi, ma può difendere un analogo vantaggio su Loprais. Oggi al ceco ha concesso solo un minuto e mezzo. Il pilota di punta della squadra di Minsk ha fatto bene e rivedere gli obiettivi della sua corsa, puntando a un risultato onorevolissimo come il podio che è alla sua portata.

A proposito di MAZ è giusto evidenziare la prestazione del giovane Vishneuski, che alla guida di un aggiornato MAZ modello 5309RR è arrivato a un ottavo posto che la dice lunga sulla crescita del marchio bielorusso.

La classifica generale

8. Tappa (Wadi Al-Dawasir-Wadi Al-Dawasir)

speciale: 474 km; trasferimento: 239 km; totale: 713 km

Pos. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/distacco 1 Karginov-Mokeev-Leonov Kamaz 43509 34.31'43" 2 Shibalov-Nikitin-Tatarinov Kamaz 43509 +27'06" 3 Viazovich-Haranin-Zaparoshchanka Maz 6440RR +1.05'17" 4 Loprais-Pokora-Alkendi Praga V4S DKR +2.04'27" 5 Sotnikov-Akhmadeeev-Akhmetzianov Kamaz 43509 +2.39'22" 6 Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +2.44.49" 7 Van Kasteren-Rodenwald-Snjiders Iveco Powerstar +3.33'02" 8 Vishneuski-Novikau-Neviarovich Maz 5309RR +4.15'30" 9 Soltys-Sikola-Schovanek Tatra +4.35'25" 10 Sugawara-Mochizuki-Somemiya Hino 500 +4.37'36"