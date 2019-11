Alonso quarto nella prima tappa del Rally Ula Neom

Fernando Alonso sta iniziando a scoprire l'Arabia Saudita, dove disputerà la Dakar dal 5 al 17 gennaio. Dopo essere atterrato in Medio Oriente domenica scorsa ed aver fatto due giorni di shakedown, il due volte campione del mondo di F1 ha avvicinato il tempo di Yazeed Al-Rajhi, un pilota locale che corre con Overdrive in questa stagione.

Lo spagnolo e Marc Coma hanno disputato ieri la loro prima tappa in Arabia Saudita, dopo che l'orgazzazione del Rally Ula Neom ha deciso di cancellare il Prologo che era previsto per martedì dopo la cerimonia di partenza.

Alonso e Coma hanno completato questi primi 211,68 km cronometrati, simili a quelli trovati nel Rally del Marocco del mese scorso, con un tempo di 1.54'51", staccati di 7'43" dal vincitore della speciale, il leader del campionato nazionale Yasir Bin Seaidan.

Anche Khalid Al-Qassimi si è piazzato davanti allo spagnolo con la sua Peugeot 2008 DKR, oltre ad Al-Rajhi che invece dispone di una vettura identica alla sua.

L'obiettivo primario del Gazoo Racing South Africa non è che Alonso e Coma vincano la gara, ma che continuino a macinare chilometri di esperienza senza spingere troppo. Per questo hanno preso abbastanza con calma le zone più rocciose. Per ora però non hanno perso troppo terreno e sono a 1'19" dalla vettura gemella.