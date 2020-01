FMI e Pata insieme per i Talenti Azzurri

Tra le principali realtà industriali italiane specializzata nella produzione di snack salati, Pata supporterà il progetto Talenti Azzurri, intrapreso dalla FMI nell'ultimo triennio per sostenere i giovani piloti italiani impegnati in numerose discipline motociclistiche.

Il progetto Pata Talenti Azzurri FMI coinvolgerà decine di atleti che hanno condiviso e condivideranno, nella loro crescita, i contenuti e le metodologie di lavoro proposti dalla Federazione grazie all'attività del Settore Tecnico Sportivo e di tutti gli attori che contribuiscono a supportarne il talento. Nel corso della stagione 2020, tutti i piloti coinvolti nel progetto porteranno con orgoglio ed un inequivocabile senso di appartenenza il logo Pata Talenti Azzurri FMI sul casco, tuta, maglia da gara e da allenamento.

Da sempre in prima linea in diverse iniziative volte a supportare il talento nello sport, Pata condivide appieno la filosofia del progetto: accompagnare la crescita degli atleti sia da un punto di vista sportivo che professionale, mettendo loro a disposizione contenuti e metodologie di lavoro proposte dal Settore Tecnico Sportivo della Federazione Motociclistica Italiana. Una finalità manifestata sia attraverso l'organizzazione di appositi raduni collegiali, sia con il monitoraggio delle prestazioni sui campi di gara nazionali ed internazionali.

Nel corso della stagione 2019, i 98 Talenti Azzurri si sono affermati con successo in 8 differenti discipline: Enduro, Motocross, Trial, Motorally, Quad, Speedway, Flat Track e Velocità su pista. Dall'età media di 16 anni e con 5 ragazze coinvolte, i Talenti Azzurri hanno proseguito la loro formazione tecnico-agonistica conquistando risultati sportivi di rilievo, impreziositi dai 2 titoli mondiali a firma Andrea Verona (Enduro Junior) e Mattia Guadagnini (Motocross Junior 125cc). Complessivamente, nel corso della passata stagione, i Talenti Azzurri hanno conquistato 210 vittorie: 145 in gare nazionali, 14 in competizioni mondiali, 12 in eventi valevoli per Coppe del Mondo di specialità e 39 in campionati europei.

Nelle prossime settimane verranno svelati i nomi dei piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI per il 2020 e tutte le specialità motociclistiche interessate.

Pata Snack sarà inoltre Official Sponsor dell’ELF CIV, il Campionato Italiano Velocità che prenderà il via ad aprile, titolando il quarto round del 25 e 26 luglio a Misano.

“Ringrazio Pata Snack e in particolare il Presidente e Amministratore Unico Remo Gobbi, che con questa partnership dimostra di credere nel progetto dei Talenti Azzurri. In questi anni i nostri piloti hanno ottenuto risultati di grande prestigio sia a livello nazionale che internazionale e, oggi, poter contare sul supporto di una grande realtà italiana potrà dare loro ulteriori stimoli. Sono particolarmente soddisfatto di questa collaborazione, il cui obiettivo è quello di consentire ai Talenti Azzurri delle diverse specialità di continuare a crescere da un punto di vista tecnico, professionale e umano. Una partnership che si concretizzerà anche nella sponsorizzazione di Pata Snack all’ELF CIV” ha detto Giovanni Copioli, presidente FMI.

"Pata Snack è da anni nel mondo del motociclismo. Per il futuro, abbiamo unito le forze con la FMI perché crediamo fortemente nei giovani e nei valori che questa partnership esprime. Crediamo infatti che il raggiungimento del risultato non sia il fine ultimo dello sport, bensì la conseguenza di una crescita del ragazzo sotto molti aspetti. Una partnership trasversale che ci vedrà impegnati anche nel Campionato Italiano Velocità, una competizione che vede impegnati numerosi giovani piloti” ha aggiunto Remo Gobbi, Presidente e Amministratore Unico Pata Snack.