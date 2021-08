Il fantastico weekend di Azcona tra WTCR e Pure ETCR

Lo spagnolo e il suo compagno di squadra Jordi Gené erano impegnati in entrambe le competizioni, sia nel FIA World Touring Car Cup che nella nuova serie di auto turismo completamente elettriche, che nel 2021 condividono tre appuntamenti.

Il 25enne è arrivato secondo dietro al pilota Audi, Gilles Magnus, in una movimentata Gara 1 del WTCR davanti a una festante folla nella sede del Gran Premio d'Ungheria.

Azcona ha poi ottenuto un terzo posto nella gara successiva, vinta dalla Lynk & Co di Santiago Urrutia, dopo che il secondo classificat, Néstor Girolami, è stato penalizzato per un incidente alla prima curva.

Il basco ha poi continuato vincendo la SuperFinal del suo Gruppo nell'evento del Pure ETCR, rimanendo imbattuto per tutto il fine settimana, avendo conquistato entrambe le sue battaglie del sabato ed essendo stato il più veloce nella prova a tempo.

"È stato un fine settimana molto intenso dovendo competere in due gare", ha detto Azcona.

"È stato anche molto emozionante perché stavamo combattendo in casa della Zengo Motorsport".

"I risultati sono stati semplicemente sorprendenti. Nel WTCR, nella prima gara siamo riusciti a finire secondi dopo una gran lotta".

"Sono felice della piazza d'onore sulla pista di casa della mia squadra, quindi fa piacere".

Mikel Azcona, Zengő Motorsport X CUPRA, Cupra e-Racer Photo by: Cupra

Azcona ha preso fiducia per le gare del WTCR di domenica dalla sua grande forma mostrata nel Pure ETCR, nonostante la difficoltà di saltare dalla Cupra e-Racer a trazione posteriore - che eroga fino a 500kW (670CV) - alla Leon Competicion TCR più leggera, a trazione anteriore e a benzina utilizzata nel WTCR.

"Quando ottieni buoni risultati è sempre buono per le tue prestazioni. Ti senti veloce, ti senti forte".

"Nel Pure ETCR non potevamo sperare in un risultato migliore. Ho vinto tutte le battaglie che ho affrontato durante tutto il fine settimana. E nella Super Final, dopo tre giri intensissimi contro Jean-Karl Vernay, sono riuscito ad aumentare il ritmo e a vincerla".

Azcona è salito all'ottavo posto nella classifica piloti del WTCR dopo un inizio di stagione difficile. E' terzo in classifica generale del Pure ETCR, dietro il compagno di squadra Mattias Ekstrom e la Hyundai di Vernay, in vista del round finale che si terrà a Pau-Arnos, in Francia, il 16-17 ottobre, dove sarà di nuovo doppio appuntamento per le due serie.

"Dopo un fine settimana del Pure ETCR davvero difficile in Danimarca, ci siamo riscattati; questo mi dà molta fiducia per le gare finali in Francia".

Mikel Azcona, Zengő Motorsport X CUPRA, Cupra e-Racer Photo by: Cupra