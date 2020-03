Ufficiale: rimandati i round SBK di Jerez e Magny-Cours

Continuano senza sosta le modifiche ai calendari della stagione 2020, condizionata dal coronavirus che ha costretto la Dorna a rimandare ed annullare gare. Dopo lo spostamento del round di Losail, a subire le conseguenze dell’epidemia COVID-19 sono gli appuntamenti di Jerez de la Frontera e Magny-Cours. Se la posticipazione del round spagnolo era prevedibile, arriva come un fulmine a ciel sereno l’annuncio dello slittamento della gara francese.

Il round di Jerez de la Frontera infatti è stato messo in discussione a seguito della decisione del governo spagnolo di cancellare tutti i voli dall’Italia fino al 25 marzo. Pertanto l’evento, inizialmente previsto dal 27 al 29 marzo, è stato spostato al weekend del 25 ottobre e diventa così il round conclusivo della stagione. Più inaspettata è la scelta di posticipare anche l’appuntamento di Magny-Cours, spiegato però come una scelta per evitare la concomitanza con la MotoGP.

Anche il motomondiale ha subìto forti scombussolamenti in calendario e, con le nuove modifiche, il round francese della SBK sarebbe coinciso con Aragón, anticipato proprio al fine settimana del 27 settembre. Le derivate di serie correranno a Magny-Cours una settimana dopo, dal 2 al 4 ottobre. Anche in questo caso Superbike e prototipi coincideranno, visto lo slittamento del GP di Thailandia in quel weekend, ma gli orari saranno ben diversi, per via dei differenti fusi.

Confermate per ora le altre tappe, ad esclusione del round di Losail, che ancora non ha trovato una sistemazione in calendario. Dopo l’appuntamento di apertura a Phillip Island disputato due settimane fa, il prossimo evento Superbike sarebbe il round di Assen, previsto per il 19 aprile. Imola diventerebbe così il terzo round della stagione, dall’8 al 10 maggio, ma la rapidità con cui tutto cambia lascia pensare che i calendari possano subire ulteriori variazioni.

Calendario round SBK aggiornato all’11 marzo 2020

28 Febbraio – 1 Marzo: Australia – Phillip Island Grand Prix Circuit

17-19 Aprile: Olanda – TT Circuit Assen

8-10 Maggio: Italia – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

22-24 Maggio: Spagna – MotorLand Aragón

12-14 Giugno: Italia – Misano World Circuit Marco Simoncelli

3-5 Luglio: Gran Bretagna – Donington Park

31 Luglio – 2 Agosto: Germania – Motorsport Arena Oschersleben

4-6 Settembre: Portogallo – Autódromo Internacional do Algarve

18-20 Settembre: Spagna – Circuit de Barcelona-Catalunya

2-4 Ottobre: Francia – Circuit de Nevers Magny-Cours

9-11 Ottobre: Argentina – Circuito San Juan Villicum

23-25 Ottobre: Spagna – Circuito de Jerez Ángel Nieto

*Qatar – Losail International Circuit: data ancora da definire