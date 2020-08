Melandri: “Con un po’ di confidenza posso essere più concreto”

La Superbike torna in pista questo fine settimana a Portimao per il primo back-to-back della stagione dopo la ripartenza dello scorso weekend. A Jerez Ducati ha dominato con il team ufficiale ed anche le due squadre indipendenti hanno confermato quanto la Panigale V4R sia competitiva. È il caso di Marco Melandri, rientrato nel mondiale con il team Barni dopo aver annunciato il ritiro lo scorso anno. Sulla pista andalusa in ravennate ha conquistato due top 10, un ottavo posto in Gara 1 ed un nono posto in Gara 2, rendendosi protagonista di grandi rimonte dalla 19esima casella della griglia.

Un rientro decisamente positivo per il 37enne, che alla guida della Ducati è pronto ad affrontare i saliscendi di Portimao. Su questa pista, Melandri ha ottenuto in passato dei risultati di rilievo. Ha vinto due volte, una nel 2011 in Gara 2 con Yamaha ed una nel 2013 in Gara 1 con BMW. Ad oggi, l’italiano resta l’unico pilota ad aver portato la moto tedesca sul gradino più alto del podio. Nella sua esperienza passata in Ducati inoltre, vanta i podi del 2017 e del 2018.

Melandri è pronto ad affrontare il terzo round della stagione, il suo secondo nel 2020: “Sono davvero contento di ritornare in sella subito perché, dopo tanto tempo, a Jerez è stato un bellissimo weekend. Ci sono tante informazioni e tante cose dentro la mia testa che vorrei mettere a fuoco e avere subito la possibilità di provarle è l'ideale. Anche in una situazione difficile abbiamo fatto due buone gare e ho la sensazione che ci sia tanto margine di miglioramento, sento che se riesco a trovare un pochino più di confidenza nel rapporto con alcune aree della moto, possiamo essere molto più concreti”.

“Anche dopo la gara di domenica abbiamo lavorato tanto per cercare di migliorare le mie sensazioni in sella e la mia confidenza a centro curva. Credo che questa moto abbia veramente tantissimo potenziale, ringrazio Barni che è tornato a casa per portare già qui a Portimao degli aggiornamenti alla moto che possano permettermi di essere più ancora più performante”.