WRC | Hyundai svela gli equipaggi per il Rally del Giappone

Hyundai Motorsport si appresta ad affrontare gli ultimi 2 appuntamenti della stagione 2022 di WRC, che si terranno in Catalogna e in Giappone. Oggi ha svelato la propria line up per l'ultimo evento, il Rally del Giappone.

Per il rally che si terrà sugli asfalti asiatici dell'isola nipponica il team di Alzenau ha selezionato tre equipaggi, i più esperti e affidabili per cercare di concludere al meglio una stagione a dir poco altalenante.

Sulla i20 N Rally1 numero 11 ci saranno Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, ossia l'equipaggio che sull'asfalto ha le maggiori possibilità di vincere considerando che delle tre gare vinte assieme, ben 2 sono state ottenute su quella superfice.

Sulla seconda i20 N Rally1, la numero 8, ci saranno Ott Tanak e Martin Jarveoja. Questa dovrebbe essere l'ultima apparizione dei due estoni con i colori di Hyundai Motorsport. Al termine della stagione dovrebbero lasciare il team, poi starà a Tanak fare chiarezza sul suo futuro: ritiro o passaggio in M-Sport.

Sulla terza i20 N Rally1 vedremo invece ancora Dani Sordo e Candido Carrera. L'avventura di Oliver Solberg in Hyundai è terminata al Rally Nuova Zelanda e ora si trova costretto a cercare un sedile per la prossima stagione. Gli spagnoli, invece, dovremmo rivederli ancora nel 2023 proprio sotto le insegne della Casa coreana.

Sarà inoltre interessante capire chi tra Tanak e Neuville riuscirà a concludere al secondo posto nel Mondiale Piloti. Con il titolo già assegnato a Kalle Rovanpera in Nuova Zelanda, assisteremo a un duello tutto in casa Hyundai per capire chi sarà il vice campione di quest'annata.