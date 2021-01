Ocon esalta i piloti WRC: "Hanno palle d'acciaio!"

Esteban Ocon ha fatto la propria apparizione al volante della Alpine A110S in occasione delle prime due stage del Rally di Monte Carlo schierando sulle fiancate della vettura transalpina il suo numero 31.

Per il pilota francese ha ammesso di essersi dovuto prendere del tempo per capire come condurre la sportiva sulle strade scivolose mentre seguiva le indicazioni del copilota.

L’unica sua esperienza al volante della Alpine risale allo scorso anno quando ha girato al Nurburgring subito dopo il GP dell’Eifel.

“È stato divertente, fantastico, mi sono davvero divertito su quelle strade”, ha detto. “E’ stata la mia prima esperienza in un rally, di sicuro come esordio non è stato il più semplice, ma mi sono divertito molto. Mi sentivo sempre più a mio agio ad ogni passaggio”.

“Ci sono molti passaggi complessi, resi ancora più insidiosi dai cambi di aderenza. Di sicuro è una realtà totalmente differente da quella cui sono abituato”.

“Inoltre devi anche ascoltare il copilota, e non è una cosa semplice. Devi prendere il giusto ritmo e quando sei concentrato ad ingresso curva inizi a sentire le note per quella successiva”.

“Alla fine sono riuscito a progredire e gestire tutto al meglio. E’ stata una esperienza divertente e la vettura si è comportata davvero bene”.

Questa sua apparizione ha anche aumentato la stima nei confronti dei piloti del WRC.

“Sono degli eroi! Cos’altro potrei dire? In passato guardavo gli onboard ed ammiravo la guida di Ogier. Sembrava sempre veloce ma controllato anche quando tagliava le traiettorie”.

“Quando guidi nella realtà, però, la strada sembra molto più stretto e tutto diventa più difficile. Tanto di cappello a loro, hanno delle palle d’acciaio!”.