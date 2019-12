Grönholm lavora con la Proton R5, si avvicina il debutto nel WRC

Marcus Grönholm è tornato al lavoro per ricominciare i test di sviluppo della Proton Iriz R5 in vista del debutto ufficiale in una competizione rallistica dell'auto che da tempo sta facendo crescere.

Il finlandese si è recato in Irlanda del Nord per provare la vettura, che a piccoli passi si avvicina alla prima uscita nel FIA WRC, almeno secondo quanto sarebbe nei progetti del marchio malese, che però già da parecchio è in piena attività per ultimare il suo prodotto.

“Il feeling con la macchina è buono, mi sono trovato bene e non ho avuto grosse sorprese tra sovrasterzo o sottosterzo - ha detto Grönholm - C'è qualche lavoro da fare ancora con gli ammortizzatori, ma nel complesso l'assetto va bene".

Nei due giorni di lavoro svolti ad inizio settimana, il 51enne ha potuto girare sia su asfalto che su terra, controllando che la Iriz fosse a posto in entrambe le condizioni. Ora mancano neve e ghiaccio, che per altro sono le caratteristiche dei primi eventi del calendario WRC.

“Al mattino ho guidato su asfalto ed è stato difficoltoso perché si scivolava parecchio, per cui più che un test è stata una sfida di guida. Comunque ero a mio agio, ora dovremo portare la macchina in Svezia o Finlandia per continuare a lavorare sul set-up in attesa di partecipare ad un evento. Ma questa è cosa che toccherà ai piloti veri e propri, io ero solo un ospite!"

Soddisfatto anche il team principal Chris Mellors, che all'orizzonte vede finalmente il debutto in Classe WRC2: “Abbiamo svolto due giorni intensi e produttivi, come se non ci fossimo mai fermati. Recentemente abbiamo operato molto sul motore e tutto ora va bene, la macchina è a posto con le sospensioni Reiger, la trasmissione Xtrac e l'elettronica Cosworth. Il telaio è molto resistente e ogni parte è ok".

"Nella nostra sede in Malesia c'è molto interesse sul nostro programma rally, Proton vuole incrementare i propri impegni e a Kuala Lumpur sono in tanti che vorrebbero essere coinvolti. Stiamo lavorando per mettere insieme il tutto e tornare sulla scena mondiale, la macchina che abbiamo costruito è favolosa e vogliamo mostrare alla gente di cosa è capace".