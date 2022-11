WEC | Vandoorne e Gunther ai rookie test del Barhain con Peugeot

Stoffel Vandoorne e Maximilian Gunther sono tra i quattro piloti nominati da Peugeot per partecipare al test post-stagionale di cinque ore che si svolgerà al Bahrain International Circuit il 13 novembre, un giorno dopo l’appuntamento conclusivo del campionato.

Vandoorne, campione in carica della FE, e Gunther, tre volte vincitore nella serie elettrica, saranno entrambi presenti nella stagione 2023 alla guida della Gen3 con i marchi gemelli della galassia Peugeot, ovvero DS e Maserati.

Vandoorne e Gunther saranno affiancati nel rookie test dal due volte vincitore del titolo WTCC Yann Ehrlacher e dal diciannovenne Malthe Jakobsen, che si è guadagnato una chance dopo aver vinto il mese scorso il titolo LMP3 nella European Le Mans Series.

Per Vandoorne sarà la prima occasione di guidare un'auto della classe superiore da quando ha fatto due apparizioni in LMP1 col team SMP Racing nel corso della stagione 2018-19. L'ultima volta che ha guidato nel WEC è stato nel 2021, al volante di una LMP2 del team JOTA Sport.

"Ho già avuto l'opportunità di competere nelle gare di durata e di affrontare Le Mans in entrambe le categorie LMP1 e LMP2", ha dichiarato Vandoorne. "La classe Hypercar ha attirato una serie di importanti costruttori e questo renderà il campionato molto emozionante”

“Peugeot ha sempre costruito auto iconiche per le gare di durata. Ricordo la 908, quando ero agli inizi con le monoposto, e ora con la 9X8 tutti stanno parlando di nuovo di Peugeot”.

"Ho preso confidenza con la vettura durante una sessione di simulazione che mi ha permesso di iniziare a familiarizzare con i suoi vari sistemi. Anche se ci sono alcune somiglianze con una monoposto di Formula E, l'esperienza di guida sarà chiaramente molto diversa! Sarà una giornata divertente".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

Il programma di test di Peugeot prevede che Mikkel Jensen effettui i primi giri con la 9X8 #93, prima di cedere l’abitacolo a Vandoorne.

La vettura gemella #94 sarà condivisa dalla new entry Nico Muller, Gunther, Jakobsen ed Ehrlacher, con Muller che completerà il primo stint.

Il test rappresenterà la prima uscita al volante di un prototipo per l'ex pilota di BMW e Nissan in Formula E Gunther. Il tedesco nel 2023 correrà insieme a Edoardo Mortara nel nuovo team Maserati.

L'aggiunta di Ehrlacher allo schieramento dei rookie avviene mentre il WTCR disputerà per la prima volta una supporto nel weekend del WEC in Bahrain. Saranno due le corse in programma dal 10 al 12 novembre e rappresenteranno il penultimo appuntamento della stagione prima dell’appuntamento finale in Arabia Saudita.