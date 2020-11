WEC: Lynn ha il Covid, addio titolo! Westbrook lo rimpiazza

Colpo di scena in casa Aston Martin: Alex Lynn è risultato positivo al Coronavirus e sarà costretto a saltare la 8h del Bahrain, dando così addio di conseguenza alle speranze di vittoria del titolo piloti in LMGTE Pro.

Il britannico è infatti secondo in classifica assieme al suo compagno di squadra Maxime Martin, a -15 dai colleghi di marchio Nicki Thiim e Marco Sørensen, attualmente leader della graduatoria con la Vantage #95.

Lynn è stato costretto a rimanere in isolamento a casa sua in Inghilterra, con la AMR che ha dovuto chiamare Richard Westbrook per prendere il suo posto sulla macchina #97.

Per altro quest'ultimo avrebbe dovuto essere a Sakhir per dare una mano a Paul Dalla Lana e Ross Gunn al volante della #98 di Classe LMGTE Am, che ora vedrà tornare in azione Pedro Lamy.

“E' incredibilmente deludente terminare in questo modo la stagione del FIA World Endurance Championship, specialmente dopo che la vittoria a Le Mans ci aveva rimesso in corsa per il titolo - ha commentato Lynn - Auguro ai miei compagni di squadra il meglio per questo weekend, specialmente a Maxime e Richard”.

Westbrook ha aggiunto: "Mi dispiace moltissimo per Alex, è terribile per un pilota in lotta per il titolo chiudere così la sua avventura. Personalmente, invece, non vedo l'ora di tornare in azione con la Vantage. Ho fatto parecchi km a Le Mans e sono certo di poter dare a Maxime il massimo supporto per poter vincere il campionato. Il Bahrain è una delle mie piste preferite, ci corro con le GT dal 2005 e spero di poter fare bene anche in questo evento".