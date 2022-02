WEC | In 37 per Sebring, Glickenhaus sceglie Pla-Dumas-Briscoe

Saranno 37 le vetture presenti sulla griglia di partenza della 1000 Miglia di Sebring, primo appuntamento della stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Dopo due anni il Mondiale torna a correre negli Stati Uniti, dove vedremo combattere 4 macchine nella Classe Hypercar, 15 in LMP2, 5 in LMGTE Pro e 13 in LMGTE Am.

Hypercar: Glickenhaus sfoglia la margherita

Partendo dalla prima categoria di prototipi, ovviamente presenti le due Toyota e la Alpine con la sua vecchia LMP1, mentre come noto non ci saranno le Peugeot, che continuano i test di sviluppo con l'obiettivo di omologare l'auto per la 6h di Spa-Francorchamps e dunque avere l'ok per prendere parte alla 24h di Le Mans in giugno.

Ci sarà poi la Glickenhaus #708 e i piloti designati a condurla sono Olivier Pla, Romain Dumas e Ryan Briscoe.

E qui c'è da fare un discorso a parte perché dal team tedesco-statunitense non sono ancora stati svelati interamente i programmi, dato che si attende di sapere se verrà accettata l'iscrizione della 007 LMH #709 per Le Mans.

"Al momento la line-up definitiva non è ancora stata decisa, aspettiamo risposte in vista di Le Mans e capiremo quando sarà pubblicata la entry-list ufficiale", spiega a Motorsport.com Luca Ciancetti, responsabile di Podium Advanced Technologies, azienda che gestisce la LMH Glickenhaus.

"E' comunque probabile che Dumas e Pla facciano tutta la stagione, ma nulla è deciso al 100%, come dicevo prima. Quel che è certo è che abbiamo da scegliere fra i 6 piloti che hanno corso con noi nel 2021".

Si parla dei due francesi, più Briscoe, Richard Westbrook, Franck Mailleux e Pipo Derani, il quale però dovrà anche dividersi con gli impegni dell'IMSA, nella quale corre con la Cadillac di Action Express Racing.

"Pipo dovrebbe essere con noi a Spa sulla #708 perché Richard e Franck hanno da fare la Qualifying Race della 24h del Nurburgring con la nostra GT. Se viene accettata la seconda macchina per Le Mans, questa andrebbe nelle mani di Briscoe, Westbrook e Mailleux".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2: tante stelle con obiettivi futuri precisi

Già era stato evidente dalla pubblicazione dell'elenco iscritti al 2022, ma che la Classe LMP2 sia diventata una delle più competitive e ricche di curiosità lo si può notare anche dai nomi che andranno a correre a Sebring.

Completati quasi tutti gli equipaggi (manca solo il terzo pilota della G-Drive, che metterà sulla #26 James Allen e Rene Binder), fari puntati chiaramente sull'esordio di Sébastien Ogier con la Oreca 07-Gibson #1 di Richard Mille Racing.

Interessante vedere anche come se la caveranno i debuttanti Team Penske, Prema, Vector Sport e AF Corse contro gente scafata come i ragazzi delle due United Autosports, Jota, Team WRT e RealTeam, Inter Europol Competition, Ultimate e ARC Bratislava,

Charles Milesi, Sébastien Ogier, Lilou Wadoux, Richard Mille Racing Team Photo by: Richard Mille Racing Team

LMGTE PRO: si rivede la Corvette

Dopo un anno di duelli (e polemiche) tra Porsche e Ferrari, si aggiunge anche la Corvette per la gara di casa.

Nick Tandy e Tommy Milner condurranno la C8.R #64 preparata dagli uomini di Pratt & Miller, incrociando le armi contro le due 488 di AF Corse.

I Campioni in carica Alessandro Pier Guidi/James Calado sono chiamati a difendere il titolo di Maranello con la #51, vedremo invece come se la caverà Antonio Fuoco, nuovo compagno di squadra di Miguel Molina sulla #52.

La Porsche risponde invece con Gimmi Bruni/Richard Lietz sulla 911 RSR-19 #91 e Michael Christensen/Kévin Estre al volante della #92.

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro, Tommy Milner, Nicholas Tandy, Alexander Sims Photo by: Eric Le Galliot

LMGTE Am: il 13 è servito

Si preannuncia combattutissima e agguerrita anche l'altra categoria riservata alle GTE, quella coi piloti dotati di licenze 'Silver' e 'Bronze' affiancati dai 'Gold' e 'Platinum'.

Pure qui restano da completare alcuni equipaggi, con le tre Ferrari di AF Corse (una marchiata Spirit Of Race) e le Aston Martin di TF Sport e NorthWest AMR che hanno già scelto i loro conduttori.

C'è la novità della Inception Racing, che gestirà assieme a Project 1 la Porsche #56, mentre la #46 del team tedesco vedrà Matteo Cairoli come prima guida.

Iron Lynx porta le sue 488, una delle quali come sempre tutta di formazione femminile, mentre la griglia viene completata dalle Porsche di Dempsey-Proton Racing e GR Racing, e dalla Aston Martin di D'station Racing.

#33 TF Sport Aston Martin Vantage AMR: Ben Keating, Dylan Pereira, Felipe Fraga Photo by: JEP / Motorsport Images

Il programma

Torna il grandissimo weekend 'Super Sebring', dove i protagonisti del FIA WEC saranno di scena nel medesimo evento della 12h valida per l'IMSA SportsCar Championship.

Per questo le azioni in pista verranno suddivise nell'arco della settimana che va dal 16 al 20 marzo: tenendo conto delle 6 ore di fuso orario che ci separano dalla Florida, vediamo quando potremo seguire in Italia le attività.

Mercoledì 16 marzo

Prove Libere 1: 17;05-18;05

Prove Libere 2: 22;35-23;35

Giovedì 17 marzo

Prove Libere 3: 18;05-19;05

Venerdì 18 marzo

Qualifiche: 1;00-1;30

Gara: 18;00 (8 Ore)

FIA WEC - 1000 Miglia di Sebring: Elenco Iscritti

FIA WEC - 1000 Miglia di Sebring: Programma