WEC: debutto per la D'station Racing con la Aston Martin

La D’station Racing farà il grande salto nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2021.

La squadra giapponese schiererà in collaborazione con la TF Sport una Aston Martin in Classe LMGTE Am, compiendo un bel passo avanti nella sua storia visto che le ultime due stagioni le ha trascorse nel Super GT.

La Vantage avrà il #777 e al volante vedremo all'opera il pilota-proprietario del team, Satoshi Hoshino, assieme all'AD Tomonobu Fujii e ad un altro pilota di categoria Silver che verrà annunciato prossimamente.

“Sono davvero entusiasta di annunciare l'iscrizione al FIA World Endurance Championship e di poter correre l'89a edizione della 24h di Le Mans - ha commentato Fujii - Approdarvi era un grande obiettivo per tutta la D'station Racing fin da quando è stata fondata. In questo momento molto importante per noi, vorrei sottolineare e ringraziare per la collaborazione Aston Martin, AMR e Tom Ferrier di TF Sport dal profondo del cuore per il supporto che ci daranno".

Per la TF Sport è un ulteriore impegno che la vedrà all'opera oltre ai suoi programmi in ELMS e nel WEC, come spiega Ferrier: "Siamo molto contenti di accogliere la D’station Racing nel WEC. Conosciamo molto bene questa squadra, così come la AMR, speriamo che l'unione di forze per il 2021 sia di grande successo e ci dia modo di portare avanti la collaborazione per diversi anni".