Contrariamente alle previsioni, TF Sport proseguirà l'avventura nel FIA World Endurance Championship anche per la stagione 2021.

La squadra inglese, che aveva annunciato il nuovo impegno in ELMS con una Oreca LMP2, ripresenterà al via una Aston Martin in Classe LMGTE Am, ma con un equipaggio totalmente nuovo e una rinnovata livrea azzurra portata dallo sponsor 4 Horsemen Racing.

A condividere il volante della Vantage dal #33 saranno Ben Keating, Felipe Fraga e Dylan Pereira, cercando di lottare ancora per il titolo di categoria come visto fare lo scorso anno dalla compagine di Tom Ferrier fino all'ultimo evento in Bahrain.

Da notare che il trio scelto è reduce da esperienze con le Porsche; Keating, in particolare, avrà la grande occasione di cominciare a prendere le misure alla versione GT3 della Aston Martin e conoscere la TF essendo al via della 24h di Daytona in GTD.

"Sono davvero entusiasta in vista del 2021! - dice lo statunitense - Il programma con Daytona e WEC assieme a TF Sport ed Aston Martin mi dà l'occasione di avere più possibilità per raggiungere i miei obiettivi. Affronterò anche per il settimo anno consecutivo la 24h di Le Mans con una macchina differente! Sport, campionato e categoria sono veramente fantastici e credo che questo sia l'unico posto per me ove competere coi migliori del mondo e vincere il titolo, che è ovviamente l'obiettivo per quest'anno".

Il proprietaro Ferrier ha aggiunto: "Non ci sono molti piloti di categoria Bronze al livello di Keating, che è velocissimo, in forma e affamato di successo. Con Dylan e Felipe siamo pronti alla festa. Spero che auto, team e piloti possano combattere ancora per il titolo come nel 2020, ripetendo la vittoria centrata a Le Mans. In squadra siamo tutti prontissimi per cominciare!”