WEC | Cairoli ritrova il podio: "Ma si poteva anche vincere"

Matteo Cairoli ritorna sul podio nel Mondiale FIA WEC e lo fa in occasione del penultimo appuntamento della stagione.

Il pilota comasco ha concluso al terzo posto nella LMGTE Am la 6 Ore del Bahrain, rendendosi protagonista con la Porsche 911 RSR del Team Project 1 divisa con i suoi compagni di squadra Riccardo Pera ed Egidio Perfetti.

Un podio che nella stessa serie ormai gli mancava dalla gara di Portimão dello scorso giugno, in cui era riuscito ad agguantare un ottimo secondo piazzamento, per poi chiudere quarto nella propria classe nel successivo round di Monza, sulla sua pista di casa.

Un risultato, quello conquistato sul tracciato del Bahrain, che ha rispecchiato lo stesso ottenuto da Perfetti nelle qualifiche di venerdì, quando ha messo a segno il terzo miglior tempo della LMGTE Am.

"Diciamo che potevamo sicuramente puntare a vincere - ha commentato Cairoli - In realtà siamo stati penalizzati dai pit-stop non sufficientemente veloci. Tempi alla mano, c'era tutto il margine per conquistare un successo, per di più con un buon margine su tutti gli altri. Sono soddisfatto, ma solo a metà".

In campionato Cairoli, Pera e Perfetti occupano adesso il sesto posto di classe, con delle possibilità concrete di lottare per il terzo piazzamento finale. A decidere tutto sarà la 8 Ore che si correrà tra una settimana sullo stesso tracciato di Sakhir.

#56 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19: Egidio Perfetti, Matteo Cairoli, Riccardo Pera Photo by: JEP / Motorsport Images