Dopo una sessione di Libere e due di Qualifiche filate lisce come l’olio, nel 53° Gran Premio Motociclistico di Macao è successo il caos. La bandiera rossa ha fatto capolino per ben due volte sul Circuito da Guia e, mentre scriviamo, non c’è ancora la certezza che la gara verrà ripresa. Con il sole ormai prossimo all’orizzonte, era impensabile far riprendere l’azione questo sabato pomeriggio, ma con Gara 2 e 3 del WTCR, e le gare di F3 e GT, previste per domani, non è detto che le moto riescano a trovare un nuovo posto in scaletta.

Ma ricapitoliamo cosa è successo sul toboga dell’ex protettorato portoghese. Scattato dalla pole position, Peter Hickman (BMW) prende sin da subito il comando delle operazioni, davanti a Michael Rutter (Honda), Lee Johnston (BMW) e David Johnson (Ducati). Mentre “Hicky” apre il gap sul suo compagno di squadra, arrivando ad avere un vantaggio di 7”2 dopo tre giri, Robert Hodson (BMW) scivola, provocando anche caduta di Marek Cerveny (BMW). Rider ok, ma le moto a terra e l’olio sul tracciato rendono necessaria la prima sospensione della gara.

Dopo l’attesa per ripulire il tracciato, i piloti si riposizionano sulla griglia di partenza per completare i restanti otto giri di gara; ma niente via per John McGuinness (Ducati), che dopo aver patito dei problemi tecnici nel giro di allineamento, non può più riprendere la via della pista.

Alla ripartenza, grazie a un ottimo spunto, Rutter sorprende Hickman e si mette a dettare il passo. I sogni di gloria di “The Blade” durano poco più di un giro, perché “Hicky” si butta dentro alla Lisboa, riprendendosi il comando della gara. Ma una maxi carambola, che vede a terra almeno quattro piloti, provoca la seconda bandiera rossa di giornata e la fine delle ostilità.