Suzuki Rally Cup: tutto pronto per la finalissima

Sfida delle sfide, atto finale di una stagione incandescente, partecipata, ambita, articolata in due Gironi, ognuno con un distinto calendario di gare comprese nel Campionato Italiano Rally, CIR, e nel Campionato Italiano WRC.

È la grande famiglia della Suzuki rallistica quella che si dà appuntamento al Rally Trofeo ACI Como, in programma questa fine settimana in riva al lago lariano. Una réunion sportiva con tanto di sfida. Un ultimo confronto con i cronometri e gli altri trofeisti, quelli che hanno disputato la stagione nel "Girone CIR" e quelli che hanno animato il "Girone WRC", a designare il Campione dei Campioni.

Dalla fortunata formula del doppio Girone CIR e WRC all'adesione ad ACI Rally Italia Talent ecco che, ad inizio anno, viene così abbinata la terza opportunità della "Finalissima" del monomarca, relativa alle versioni sportive di Suzuki SWIFT. Una "one shot" a premiare il vincitore assoluto di Suzuki Rally Cup 2019, il primo classificato della sfida congiunta di tutti i trofeisti.

Dalle relative ed esclusive classifiche provengono i 18 iscritti al rally lariano che questo fine settimana si confronteranno per il trofeo Suzuki Rally Cup 2019 assoluto e relativo montepremi messo in palio da Suzuki Italia e dagli sponsor tecnici che supportano la serie nazionale: Motul, Genart, Toyo Tires, Allianz Global Assistance, Mercurio, Ceva, Agos, HRX, Ferodo Racing, Studium e Toyo Tires, che fornisce gli pneumatici in regime di monogomma.

I diciotto equipaggi concorrenti saranno a bordo di Suzuki, scelte tra i modelli sportivi SWIFT 1.6 Sport R1, SWIFT 1.0 Boosterjet R1 oppure Racing Start e Baleno 1.0 Boosterjet, con le quali si sono sfidati nell'annata. Tra questi, l’equipaggio Edoardo De Antoni - Giacomo Vercelli, che parteciperanno al rally lariano a bordo di Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet RS, nella gara premio quale vincitori dell'Under 23 di ACI Rally Italia Talent 2019.

La 38esima edizione del rally Trofeo ACI Como scatterà da Como giovedì 24 ottobre, mentre venerdì 25 è previsto lo Shake Down a partire dalle ore; alle 14.31 in Piazza Cavour, a Como, sarà data la partenza della gara, che farà ritorno il giorno successivo sabato 26 alle 17 per la cerimonia d'arrivo e di premiazione. 376,94 chilometri misura il percorso di gara e nove sono le prove speciali, tutte su asfalto, per un totale di 81,77 chilometri cronometrati.

Gli iscritti:

180 Goldoni Simone e Garella Flavio (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 - Nordovest Racing);

181 Rivia Simone e Musiari Martina (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 - Novara Corse);

182 Pellè Roberto e Riva Roberto (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 - Destra 4);

183 Peloso Corrado e Carrucciu Paolo (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 - La Superba);

184 Poggio Fabio e Briano Valentina (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 - Alma Racing);

185 Scalzotto Andrea e Cazzador Daniele (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 - U25 - Funny Team);

186 Denaro Sergio e Corradini Ermanno (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 - Alma Racing);

187 Schileo Nicola e Furnari Gianguido (Suzuki Swift 1.0 Boostjet R1 - Winners Rally Team);

188 Rosso Emanuele e Ferrari Andrea (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1- U25 - Meteco Corse);

189 Longo Marco e Conci Mattias (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 - Destra 4);

190 Costantino Danilo e Parodi Alessandro (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 - Meteco Corse);

191 Martinelli Stefano e Dinelli Emanuele (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1- G.R. Motor Sport);

192 Fichera Giorgio e Barbaro Giovanni (Suzuki Swift 1.0 Sport R1 - Winners Rally Team);

193 Spreafico Enrico e Giovanni Frigerio (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 - Abs Sport);

196 Pollarolo Andrea e Pozzoni Alessandra (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB - Novara Corse);

197 De Antoni Edoardo e Vercelli Giacomo (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB);

198 Garzia Paolo e Parrini Ilaria (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB);

199 Lunelli Rino e Morelli Valentino (Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet RSTB - Pintarally)