Zarco scommette su Martin: "Si adatterà subito alla MotoGP"

Ad inizio anno Motorsport.com aveva annunciato la volontà di Ducati di portare in MotoGP Jorge Martin con il team Pramac per il 2021, e l’anticipazione è stata confermata ufficialmente a settembre.

Il campione del mondo Moto3 del 2018 ha chiuso la stagione 2020 in Moto2 al quinto posto in classifica ed ha perso ogni possibilità di lottare per il titolo quando è stato costretto a saltare le due gare di Misano per aver contratto il COVID-19.

Martin sarà uno dei tre rookie che il prossimo anno faranno il salto della Moto2. Gli altri due sono il campione del mondo 2020 Enea Bastianini e Luca Marini.

Chi non ha dubbi circa le capacità di Jorge Martin è Johann Zarco. Il francese, intervistato da Motorsport.com, ha elogiato il suo futuro compagno di team.

“Credo che si adatterà bene alla MotoGP. Guardando al suo stile di guida in Moto2 credo che avrà il talento per adattarsi in fretta”.

“Pramac, poi, ha molti riferimenti e lui avrà un gruppo spagnolo con il quale si potrà abituare in breve tempo”.

Zarco si è poi detto fiducioso di poter disputare una buona stagione con il team Pramac, specie considerando quanto fatto negli scorsi anni da Jack Miller.

“Avrò questa evoluzione per il 2021. Tecnicamente non posso dire cosa ci sarà di diverso nella moto, non lo so nemmeno io, ma solitamente si tratta di piccoli miglioramenti apportati per essere più performanti in gara, per essere un po' più grintosi ed avere la possibilità di andare a caccia di podi e vittorie.

“Non posso dire esattamente quale sia la differenza, ma sulla carta si tratta di un passo avanti”.

“Il finale di stagione disputato da Miller mi fa pensare che potrò fare bene e che potrò sentirmi a mio agio su una moto che sarà l’evoluzione di quella che ho guidato quest’anno”.