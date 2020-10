Vinales: "Ho perso 40 punti per problemi meccanici"

A quattro gare dalla fine del campionato, sembra tutto pronto per la sfida finale tra i quattro candidati al titolo. Tra questi, Maverick Vinales è terzo e dipende ancora solo da se stesse, come gli altri.

Il catalano sta completando una stagione piena di alti e bassi, con una vittoria e due podi nelle prime dieci gare. Nel box di Vinales invece si conta un solo ritiro, quello del Gran Premio di Stiria, quando ha dovuto lanciarsi dalla sua moto a più di 200 km/h essendo rimasto senza freni.

Questo però non è stato l'unico problema che lo ha colpito fino ad ora quest'anno. Anzi, secondo i suoi racconti, se non li avesse avuti, adesso sarebbe comodamente in testa al campionato.

"Ho perso 40 punti in tre gare a causa di problemi meccanici" ha ricordato Vinales durante la conferenza stampa che ha aperto il Gran Premio di Teruel. "Sono un sacco di punti, ma ormai è andata così. Sono tornato a vincere a Misano ed ho recuperato dei punti. La squadra sta lavorando bene. Per noi la chiave è avere risultati regolari e costanti".

Il pilota della Yamaha cercherà di mettere in pratica quanto appreso ad Aragon domenica scorsa in una gara in cui, contrariamente alle sue solite abitudini, è partito bene ma poi è andato con il perdere posizioni con il passare dei giri.

"Sono concentrato sulla guida e sul trarre il massimo da ciò che abbiamo a disposizione. Cercherò di essere più preciso, di adattarmi di più alle linee. Dobbiamo concentrarci sul tirare fuori il massimo dai nostri punti di forza. Ho potuto vedere bene i lati positivi. Ho visto che se arrivo alla fine con delle opzioni, posso fare di più".

Una circostanza che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato è il COVID-19, che di fatto lo ha già condizionato parecchio.

"E' molto difficile, perché le cose vanno sempre peggio. Se c'è un positivo nella tua squadra, puoi anche prenderlo. E' molto facile da prendere. Io cerco di fare la cosa giusta, di stare a casa, ma la parte più pericolosa sono i viaggi. Nel paddock abbiamo superato tutti il test" ha detto.

Le foto di Maverick Vinales a Motorland Aragon