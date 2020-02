Test MotoGP Losail, Giorno 1: Alex Marquez al top dopo 2 ore

Ci è voluta oltre un'ora per vedere una moto in pista nella prima giornata dei test collettivi di MotoGP in Qatar, ma questa ormai non è una sorpresa. Visto che a Losail la gara si disputa in nottura, i piloti preferiscono attendere durante le ore più calde della giornata e lavorare in condizioni più simili a quelle in cui correranno tra due settimane.

Non c'è da stupirsi, dunque, se alla conclusione della seconda ora sono solamente sette i piloti che hanno preso la via della pista. Ma è interessante il nome in vetta alla classifica, perché si tratta di Alex Marquez.

Il nuovo arrivato in Casa HRC ha completato appena 5 giri, ma ha realizzato un tempo di 1'57"863, lontano comunque 4" dalla pole dello scorso anno, con cui ha messo in fila l'armata Ducati. La Casa di Borgo Panigale è stata infatti tra le prime a mandare in pista i propri piloti e alle spalle del campione del mondo della Moto2 infatti c'è il terzetto composto da Andrea Dovizioso, staccato solo 179 millesimi, Pecco Bagnaia e Danilo Petrucci, con questi due più staccati.

I primi a scendere in pista però erano stati i due rookie della KTM, ovvero Brad Binder ed Iker Lecuona, che occupano la quinta e la sesta posizione. L'ultimo ad essersi unito al gruppo invece è Bradley Smith, ancora una volta impegnato nello sviluppo della nuova Aprilia RS-GP.

Ancora ai box invece tutti gli altri big, anche se c'è da scommettere che la musica cambierà nelle prossime due ore.

Test MotoGP Losail - Giorno 1 - I tempi dopo 2 ore