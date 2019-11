Quartararo: "Più contento dello step sul passo che della pole"

La parola vittoria non la pronuncia neanche e si limita a parlare di podio per chiudere in bellezza la stagione, ma viene davvero difficile pensare che Fabio Quartararo non stia sognando di coronare il suo super esordio in MotoGP con una vittoria.

Intanto oggi si è portato a casa la sesta pole position e non è poco per chi sostanzialmente è entrato dalla porta di servizio, senza particolari aspettative, ma nell'arco di pochi mesi è diventato per tutti o quasi l'unica alternativa al dominio di Marc Marquez.

"Sarebbe molto bello finire la stagione sul podio. Abbiamo vissuto un buon venerdì ed un buon sabato, quindi speriamo di riuscire a concludere l'opera domani. Farò del mio meglio per rendere il team orgoglioso e felice per il lavoro che abbiamo fatto in questa stagione" ha detto il pilota della Yamaha Petronas con lo sguardo rivolto a domani.

La sua soddisfazione principale oggi però non è tanto la pole position, quanto il miglioramento che lui e la sua squadra sono riusciti a produrre a livello di passo gara. Perché era quello che gli era mancato nella giornata di ieri.

"Sono molto felice per la pole position, ma sono più contento del lavoro che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo fatto un grande passo avanti a livello di passo e questo era il nostro obiettivo principale".

"Sono davvero contento, perché ieri ero un po' preoccupato e il feeling non era grandioso. Oggi siamo migliorati molto ed abbiamo fatto anche un buon time attack, quindi spero che possiamo chiudere la stagione in maniera positiva domani".

Forse manca ancora qualcosa rispetto a Marc Marquez e Maverick Vinales, ma il passo è l'aspetto su cui deve continuare a lavorare per arrivare alla prima vittoria, perché la sesta pole ha certificato ancora una volta la sua forza in qualifica.

"Oggi abbiamo trovato un buon passo, ma forse non è ancora al livello di quello di Marc e di Maverick. Sappiamo di essere messi bene sul giro secco, che è il nostro punto di forza, quindi ora dobbiamo lavorare di più sul passo gara e sono contento di come lo abbiamo fatto oggi" ha concluso.