Quartararo: “Non ancora a mio agio con il nuovo motore”

Fabio Quartararo ha concluso la prima giornata di test a Jerez con il secondo crono, alle spalle di Maverick Viñales. Il dominatore della giornata è stato lo spagnolo del team ufficiale, che ha rifilato ben 754 millesimi al francese del team Petronas con la moto del 2020. In occasione di questa seconda ondata di prove, anche il rookie dell’anno 2019 ha avuto l’opportunità di provare per la prima volta il motore che la sua M1 monterà la prossima stagione.

Il meteo instabile, con qualche goccia di pioggia che ha fatto capolino durante il giorno, ha impedito a Fabio Quartararo di trovare il momento giusto per spingere e completare un gran giro, ma nel frattempo si è concentrato sia sul passo sia sul feeling con il nuovo motore. Il pilota transalpino archivia questo primo giorno con soddisfazione e, pur sapendo che bisognerà migliorare in vista della prossima stagione, ritiene che il passo sia buono e che la strada sia quella giusta.

Nonostante un piccolo problema tecnico accusato durante la mattina, Quartararo si proietta alla seconda ed ultima giornata di test con positività: “Il feeling con il nuovo motore è diverso, quindi credo che dobbiamo lavorare per capire il feeling con la moto. Ma il passo è buono e credo che dovremo continuare a lavorare su questo aspetto, che è importante per noi. Dobbiamo sicuramente migliorare in qualche area”.

“Con un nuovo motore bisognava lavorare sull’elettronica, sul feeling e questo è il piano di domani. Non siamo ancora a nostro agio come con la moto dello scorso anno. Non sono ancora così fluido come prima. Viñales è più veloce di noi perché la nuova moto l’ha provata già a Valencia ed è sicuramente più abituato. Sappiamo anche che Maverick è un pilota molto veloce, è stato il primo a provare questo prototipo di motore e non è mai facile andare veloce quando si provano cose che bisogna capire”.

Il lavoro dunque proseguirà in questa direzione anche nella giornata di domani, in cui spera nel bel tempo. Oggi infatti non è riuscito a sfruttare pienamente le ore di prove a causa del meteo: “Abbiamo un buon passo con tutte le mescole, ero a due decimi dal mio giro più veloce e penso che sia molto positivo anche per la moto. Il meteo era molto incerto, quando sono uscito con un’altra gomma c’è stata la bandiera rossa, poi a volte pioveva. Speriamo nel bel tempo domani. Oggi l’unico momento in cui volevo spingere è stato quando è uscita la bandiera rossa. Poi è piovuto, quindi abbiamo lavorato sul passo. Abbiamo anche finito prima per analizzare i dati che avevamo raccolto e continueremo anche domani”.