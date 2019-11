Morbidelli: "Ho provato il motore 2020 e sembra già migliore"

Anche ai test di Jerez de la Frontera la Yamaha sta lavorando sodo per cercare di recuperare ulteriormente il ritardo tecnico e prestazionale che l'ha tenuta lontana dalla lotta per i titoli di MotoGP degli ultimi anni.

Nella prima giornata di test all'Angel Nieto, Franco Morbidelli ha potuto provare la nuova specifica del motore Yamaha e questa sembra avergli fatto un'impressione già piuttosto buona, sebbene sia stata solo la prima uscita in pista.

"Ho provato il motore 2020. L'ho trovato buono. Ho provato la nuova specifica e ho subito avuto un buon feeling. Sembra essere un po' più veloce, più aggressivo in quinta e sesta marcia e questo è ciò che volevamo. E' una cosa positiva. Ora dobbiamo analizzare dove sia meglio e dove peggio rispetto a quello 2019".

Morbidelli ha spiegato che il motore in specifica 2020 ha un comportamento differente da quello usato nella sua prima stagione in sella alla Yamaha M1, ma che, a ben vedere, non ha perso alcune caratteristiche che rendono subito riconoscibile il cuore delle moto di Iwata.

"Il motore ha un comportamento differente da quello 2019, specialmente sul rettilineo e in staccata, dunque è questione di adattamento da parte mia e di mappature del motore stesso".

"Il motore ha ancora un'anima Yamaha. E' molto facile. Vorrei avere più potenza e mantenere la guidabilità che hanno moto e motore. Non so se gli ingegneri riusciranno a farlo, ma sembra che questo motore abbia già fatto uno step avanti. Vedremo cosa riusciranno a fare a Iwata nei prossimi mesi".

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan