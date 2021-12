Valencia 2021: la fine di un’era, ma non la fine di una leggenda. Valentino Rossi ha emozionato per 26 anni, non solo con le sue meraviglie in pista, ma con la figura travolgente e carismatica che è stata e che continuerà ad essere.

Ma si sa, l’eroe della storia è tale anche grazie ai suoi rivali. E di rivali Rossi nella sua carriera ne ha avuti molti: uno dei più importanti, che ha davvero segnato un'epoca, è Max Biaggi. Per quasi una decade Rossi e Biaggi ci hanno accompagnato ogni domenica con la loro rivalità che ha diviso il pubblico, infiammando le piste...e non solo.