Perché la MotoGP correva di sabato ad Assen e ora non lo fa più?

Anche se ha perso una tradizione storica, la gara del GP d'Olanda del Motomondiale si svolgeva di sabato anziché, come in tutti gli altri Paesi e circuiti, di domenica.

Perché il GP d'Olanda ad Assen si svolgeva di sabato?

La ragione per cui ad Assen si correva il sabato anziché la domenica è nata per motivi religiosi ed è diventata pura tradizione. È stato simile al GP di Monaco di Formula 1, che disputava le prove libere il giovedì anziché il venerdì.

Il primo GP d'Olanda di motociclismo, nel 1925, non si svolse su un circuito vero e proprio, ma su una pista ricavata dalle strade pubbliche che si snodava per 28,4 chilometri attraverso diversi villaggi. Il motoclub "Assen & Omstreken", che ha organizzato la gara, ha dovuto tracciare il percorso con diversi giorni di anticipo e questi villaggi sono stati isolati l'uno dall'altro.

Il villaggio che ospitò la partenza e l'arrivo di quel primo GP olandese era Rolde, e la chiesa di quel villaggio era situata vicino al rettilineo principale, e la gara si svolgeva il sabato, in modo che gli abitanti potessero partecipare alla messa domenicale.

L'anno successivo, nel 1926, la gara si spostò ad Assen, su un circuito molto diverso da quello attuale, che era lungo 16,5 km e che ospitò le gare (tranne durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale) fino al 1954, quando per l'edizione 1955 fu costruito il TT Circuit Assen, lungo 7,7 km, che poi si evolse nell'attuale circuito (lungo 4,5 km).

Perché le gare del MotoGP di Assen (GP d'Olanda) non si svolgono più di sabato? Ora la domenica

Come la maggior parte dei cambiamenti nel mondo moderno del motorsport, l'addio alla tradizione delle gare del sabato ad Assen nella MotoGP è stato causato da ragioni economiche e commerciali. Da un lato, le emittenti televisive che detengono i diritti di trasmissione spingevano sempre più affinché il GP d'Olanda si svolgesse, come il resto del calendario, di domenica, quando si raggiunge il maggior numero di spettatori (in molte professioni, il sabato è un giorno lavorativo, la domenica è solitamente un giorno più libero).

D'altra parte, come sostenuto dalla stessa MotoGP, spostando le giornate di prove libere e qualifiche al venerdì e al sabato e la gara di Assen alla domenica, sarebbe aumentato il numero di persone che acquistano un biglietto per l'intero Gran Premio, che avrebbero potuto trascorrere più giorni nel Paese. Quando le prove erano il giovedì e le qualifiche il venerdì, a causa di problemi di lavoro, c'è stata una minore partecipazione nei primi due giorni.

Dal 2016, il Gran Premio d'Olanda si svolge come gli altri, dal venerdì alla domenica, una decisione che ha generato una grande divisione di opinioni tra gli appassionati che difendevano la peculiarità di correre al sabato e quelli che volevano che la gara di Assen fosse come le altre.

Ma non è così: Assen è l'unico circuito dell'intero calendario ad aver ospitato tutte le edizioni del Mondiale da quando è stato creato nel 1949.