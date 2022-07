MotoGP | Yamaha dà fiducia a Morbidelli nonostante le difficoltà

Franco Morbidelli è stato il pilota di punta di Yamaha nel 2020 in sella alla M1 spec-2019 dell’allora team Petronas SRT. Il romano ha vinto tre gare chiudendo in seconda posizione nella classifica generale, alle spalle solo del campione del mondo Joan Mir.

Da allora ha faticato a recuperare quella forma. Nel 2021, oltre alla moto più vecchia a disposizione, ha dovuto combattere anche contro un infortunio al ginocchio. A metà dello scorso anno inoltre è passato al team ufficiale per sostituire Maverick Vinales, ma quest’anno l’adattamento alla Yamaha del 2’22 è stato particolarmente difficile.

Attualmente è 19° nella classifica generale con solamente 25 punti contro i 172 del suo compagno di squadra e leader del mondiale Fabio Quartararo. Il futuro di Morbidelli infatti è stato messo sotto i riflettori in vista del 2023 nonostante il pilota romano avesse un contratto che scade alla fine del prossimo anno. Tuttavia, Yamaha si impegna a onorare l’impegno e sta lavorando per riportarlo al suo livello di prima.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Al momento Fabio è davvero l’unico pilota in grado di sfruttare i punti forti della Yamaha, ma stiamo lavorando sodo per far tornare Franco dov’era nel 2020”, ha affermato Massimo Meregalli alla vigilia della pausa estiva della MotoGP. “Conosciamo tutti le sue capacità e non ci arrenderemo fino a quando non raggiungeremo l’obiettivo. Siamo convinti della velocità e delle prestazioni che Franco può avere. Non vediamo l’ora di trovare una soluzione che gli permetta di essere più a suo agio sulla moto, essere veloce e costante, perché probabilmente i risultati in gara non mostrano cosa sta facendo nelle ultime gare. Il passo che sta mostrando in prova sta già migliorando”.

Meregalli ha aggiunto che il passo in qualifica di Morbidelli sta nascondendo i miglioramenti sul passo che ha fatto quest’anno: “Ciò che ci manca ora è il time attack. È anche molto difficile da capire. Si lamenta di avere troppo grip e di non riuscire a girare la moto e farla scivolare come vorrebbe. Sono abbastanza convinto del fatto che con una posizione di partenza migliore i risultati in gara sarebbero sicuramente migliori. Non è facile per noi recuperare posizioni in gara. quindi, al momento vogliamo raggiungere l’obiettivo di partire più avanti e vedere di nuovo Franco con la sua velocità”.