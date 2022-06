MotoGP | Quartararo: "Ho visto che Pecco era caduto sul maxi schermo"

Il Sachsenring non è mai stato tra le sue piste preferite e, anche se Pecco Bagnaia probabilmente gli ha reso un minimo più semplice il compito cadendo dopo appena quattro giri, Fabio Quartararo non ha nascosto che quella disputata in Germania è stata probabilmente una delle gare più dure della sua carriera in MotoGP.

La temperatura era davvero infernale, ma a questo si è aggiunto anche il fatto che "El Diablo" non è stato in forma dal punto di vista fisico fin dall'inizio del fine settimana. Eppure, in assenza del "Sachsenking" Marc Marquez, è stato proprio lui ad andare a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della gara tedesca dopo ben 11 anni di dominio marchiato Honda.

"Mi sento molto stanco, perché sono stato male per tutto il weekend, con molta tosse. Sono senza parole. Anche il caldo è stato peggiore che in Indonesia, pure per me che sono stato in testa per tutta la gara. Sembrava una gara endurance ed è incredibile aver vinto su una circuito che non mi è mai piaciuto, quindi è stata una gara molto buona", ha detto a caldo Quartararo, che con il terzo successo stagionale ha preso il largo anche in campionato, con 34 punti di margine nei confronti di Aleix Espargaro, oggi quarto con l'Aprilia.

A tutto quello che abbiamo già citato va sommato poi che il pilota della Yamaha è andato controtendenza, perché se la maggioranza dei piloti hanno montato la gomma dura al posteriore, lui ha optato invece per la media. Una scelta che aveva generato dubbi anche nel suo box, ma che alla fine si è rivelata vincente.

"Mi piace fare delle scelte diverse. Tutti avevano le gomme dure e sapevo che se volevamo fare la differenza dovevamo provarci. Il ritmo alla fine era più lento per tutti e io mi sentivo meglio con la media al posteriore. Stamattina il mio capo tecnico mi guardato un po' storto, ma ho deciso di rimanere così".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La sua gestione poi è stata davvero impeccabile, perché alla distanza il diretto inseguitore Johann Zarco ha accusato il calo prima di lui, pur essendo uno di quelli che avevano montato una gomma dura al posteriore.

"La gomma è calata un po' più del normale, ma soprattutto è stato complicato mantenere il passo perché Zarco era sempre ad un secondo, un secondo e mezzo. Avrei voluto spingere di più, ma sarebbe stato un rischio con la gomma media, quindi ho mantenuto questa distanza e un poco alla volta ho aumentato il gap, perché lui è calato prima".

Infine, il francese ha rivelato di essersi accorto della caduta di Bagnaia, che ora è staccato ben 91 punti da lui, solo qualche curva più tardi ed in maniera abbastanza curiosa: "L'ho visto sullo schermo gigante. Quando ho fatto il cambio di direzione tra la curva 3 e la curva 4, ho visto una moto rossa ferma. Ero già riuscito ad aprire un piccolo gap nei suoi confronti, ma mi sono reso che era caduto vedendolo nello schermo gigante".