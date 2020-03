MotoGP: prime conferme sul rinvio del GP della Thailandia

Secondo una notizia della AFP, il vice primo ministro Anutin Charnvirakul, che è anche il Ministro della Salute della Thailandia, ha confermato che la gara sarà rinviata rispetto alla data prevista del 22 marzo.

"Non dico che la gara è stata cancellata, dico solo che è rinviata fino a quando non ci sarà permesso di realizzare l'evento" ha detto alla AFP.

"E' a causa del Coronavirus. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso. Dobbiamo muoverci in accordo con quello che sta succedendo in tutto il mondo ed è nell'interesse della nazione e dei partecipanti".

Il rinvio ora deve essere confermato formalmente dalla Dorna, che ha già annullato la gara del Qatar della classe regina a causa delle limitazioni di viaggio sempre più rigide per gli italiani, che rappresentano un'ampia fetta della popolazione del paddock. La Moto2 e la Moto3 invece correranno regolarmente a Losail, essendo già in Qatar per i test che si sono conclusi ieri.

La stagione della MotoGP sembra quindi destinata a scattare ad Austin nel weekend del 5 aprile. Anche in questo caso però bisognerà attendere l'evolversi della situazione, visto che anche negli Stati Uniti si stanno facendo più severe le restrizioni nei confronti dei cittadini italiani, con alcune compagnie aeree che hanno già bloccato i loro voli da e per il nostro paese.

Allo stato attuale, anche la Formula 1 ha già rinunciato ad un appuntamento, posticipando ufficialmente il Gran Premio della Cina. Tra poco più di una settimana la stagione dovrebbe aprirsi in Australia e gli organizzatori di Melbourne restano fiduciosi, anche se la situazione potrebbe cambiare in ogni momento.