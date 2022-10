MotoGP | Nakagami salta anche Phillip Island, c'è ancora Nagashima

Takaaki Nakagami dovrà ancora attendere per tornare in sella alla sua Honda del Team LCR. Dopo aver saltato il Gran Premio della Thailandia, in seguito ad un'operazione alla mano destra, il giapponese è stato invitato alla prudenza dai medici che lo stanno seguendo e quindi non sarà della partita neppure questo fine settimana, quando la MotoGP farà ritorno a Phillip Island dopo tre anni d'assenza.

Nakagami è stato vittima di un incidente nelle prime fasi del Gran Premio d'Aragon, venendo steso dal rientrante Marc Marquez, che aveva perso il controllo della sua RC213V a causa di un pezzo della carena della Yamaha di Fabio Quartararo che si era incastrato nel forcellone in seguito ad un contatto precedente.

Il portacolori del team di Lucio Cecchinello è stato per fortuna evitato da tutti i piloti che lo seguivano, ma la sua mano destra è rimasta sotto alla moto. Cosa che gli aveva procurato delle ferite lacerocontuse all'anulare ed al mignolo. Purtroppo poi gli esami a cui è stato sottoposto successivamente a Barcellona hanno evidenziato anche dei danni ai legamenti, che hanno imposto un intervento chirurgico.

Nonostante tutto, Taka aveva stretto i denti per tornare in sella alla sua Honda in occasione del Gran Premio del Giappone, visto che la sua gara di casa non si disputava dal 2019. Dopo aver sofferto tantissimo e chiuso la gara all'ultimo posto, ha avuto un altro consulto medico, dal quale è risultata anche una lacerazione al tendine del mignolo, che gli è costata una seconda operazione.

In questo caso però i dottori gli hanno anche prescritto un periodo di riposo, che lo ha obbligato a saltare il Gran Premio della Thailandia, nel quale è stato sostituito dal collaudatore Honda Tetsuta Nagashima, che però non è riuscito ad andare oltre il 22° posto dopo aver fatto il suo esordio nella classe regina come wild card la settimana precedente a Motegi.

Anche se i progressi della mano di Nakagami sembrano buoni, i medici gli hanno consigliato di rimanere ancora a riposo pure per la gara di Phillip Island, quindi questo fine settimana toccherà di nuovo al connazionale salire sulla sua RC213V.