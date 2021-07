MotoGP: Misano pronto ad accogliere 23.000 spettatori al giorno

Uno degli appuntamenti più attesi della stagione si sta avvicinando e anche il pubblico potrà godersi dal vivo lo spettacolo del Gran Premio di San Marino della MotoGP, in programma dal 17 al 19 settembre. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è pronto a ospitare ben 23.000 persone al giorno sulle tribune, che avranno modo di sostenere i piloti del mondiale e tornare a riempire, seppur in maniera graduale, gli spalti.

La decisione arriva all’indomani delle normative imposte dal Governo su in materia Covid-19, pertanto gli organizzatori dell’evento hanno annunciato la possibilità di ampliare la capienza dell’impianto, arrivando a raggiungere i 23.000 spettatori al giorno. Chiaramente il prato è ancora chiuso e verranno sfruttate solamente le tribune, per cui l’accesso sarà garantito rispettato le norme di sicurezza.

Gli ingressi disponibili sono per la Tribune E, la Tribuna Carro 2 e la Tribuna Brutapela 2, da cui gli appassionati potranno seguire il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. In ogni tribuna verrà rispettata la distanza di un metro e ci sarà un parcheggio dedicato a ogni tribuna, come lo scorso anno. Sarà disponibile inoltre la App MWC, che darà indicazioni sul tragitto associato al biglietto nominativo. La novità riguarda il green pass, che sarà richiesto per accedere in pista. Non solo, verranno allestiti anche i lavoratori per eventuali tamponi rapidi per agevolare ulteriormente gli accessi, così come avvenuto lo scorso giugno per il round di Misano del mondiale Superbike.

Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica SpA, commenta la novità del Gran Premio di San Marino di quest’anno: “È una bella notizia per le imprese, per lo sport, per tutti, e ci trova pronti ad applicare le decisioni del Governo. 23.000 posti era un format sul quale avevamo puntato per chiedere un’eventuale deroga e quindi siamo pronti ad eseguire quanto programmato nel dossier che avevamo presentato al Ministero e definito insieme alla Regione Emilia-Romagna e Federazione Motociclistica Italiana, ricevendo unanimi complimenti”.

Non solo motomondiale: al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in occasione del Gran Premio di San Marino, si aggiungerà anche la gara di Moto3 FIM CEV Repsol, un evento unico per il campionato spagnolo, che per la prima volta quest’anno esce fuori dalla Penisola iberica. Questa gara è programmata per il sabato pomeriggio alle 17:15, un evento unico che fa da contorno agli appuntamenti delle tre classi del mondiale e alla MotoE.