MotoGP | Martin: "Se è per la vittoria, lotterò anche con Pecco"

In Thailandia l'aveva vista sfuggire per appena 21 millesimi, ma in Australia ne sono bastati 13 di margine a Jorge Martin per portarsi a casa la sua terza pole position stagionale, la settima in carriera in MotoGP. Il portacolori del Prima Pramac Racing ha dimostrato ancora una volta di essere un dei più bravi della griglia quando si tratta di fare il time attack, ora però serve qualche conferma in più anche in gara.

In Giappone ha ritrovato un podio che gli mancava da Barcellona, ma in Thailandia ha rovinato la sua corsa alla prima curva, toccandosi subito con il poleman Marco Bezzecchi, chiudendo alla fine solo nono sul bagnato. Domani quindi spera di poter battagliare per la vittoria fino alla fine, visto che in questa stagione non ha ancora provato la gioia del gradino più alto del podio.

"E' stato un giro molto buono. All'inizio del secondo run non mi trovavo molto bene, perché la gomma anteriore era già un po' rovinata, ma è venuto fuori questo tempone. Sono molto contento, perché nelle ultime gare sto andando sempre più forte e spero di avere il passo per lottare fino alla fine domani", ha detto Martin a caldo, appena raggiunto il parco chiuso.

Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD ha ammesso di avere il timore che potesse essere nuovamente Bezzecchi (era vicino al T3, poi ha perso tantissimo al T4 ed è nono in griglia) a soffiargli la pole di poco e di aver tirato un bel sospiro di sollievo. In ottica di domani invece c'è ancora da sistemare la seconda parte di gara.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"All'ultimo giro ho visto che c'era Bezzecchi vicinissimo e temevo che mi potesse togliere di nuovo la pole. E' un risultato incredibile, ma spero di trovare un passettino avanti in più per domani, anche se siamo quasi pronti per lottare".

Sullo step che gli serve domani, ha aggiunto: "Dobbiamo migliorare per quanto riguarda gli ultimi 10 giri, soprattutto sull'anteriore, anche se credo che sia abbastanza complicato per tutti da questo punto di vista. Poi a livello di passo siamo tutti piuttosto simili".

Con Pecco Bagnaia che prenderà il via dalla prima fila, inevitabilmente sono arrivate anche le domande legate ad eventuali ordini di scuderia. Lo spagnolo ha ribadito quanto detto da Johann Zarco due settimane fa, ovvero che se in ballo c'è una vittoria, lotterà fino alla fine, ma che se la battaglia fosse per posizioni meno nobili è pronto a farsi da parte.

"Penso che Pecco sia il favorito per la vittoria, quindi se avrà il passo sarà già difficile seguirlo. Alla fine, se saremo in lotta per la vittoria, lotteremo ma con un occhio di riguardo. Ovviamente, se siamo più indietro non serve a niente, ma se si tratta di una vittoria, lotteremo tutti e due", ha concluso.